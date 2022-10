Pati Chapoy disfruta de unos días en Torreón con Pablo Montero

Pablo Montero trajo al equipo de Ventaneando a la Comarca Lagunera hace unos días.

Pati Chapoy, Rosario Murrieta y otros miembros de la emisión tomaron un vuelo de la Ciudad de México a Torreon el pasado 7 de octubre.La propia Pati compartió imágenes de su arribo a La Laguna en su cuenta de Twitter.

“Así me reciben en Torreón”, posteó junto a una foto en la que se aprecia con un joven que le regaló una caricatura y un video grabado en el Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia.

Tanto la cuenta de Ventaneando como la de Murrieta compartieron imágenes en las que se aprecian a Pati con Pablo muy sonrientes y que sirvieron para anunciar una entrevista que le hicieron al lagunero que han estado entregando día a día por medio de fragmentos.

Chapoy contó en el programa de espectáculos que al estar en Torreón lo primero que hizo fue visitar a la mamá de Montero, Doña Mercedes.

“Es un encanto de mujer”, dijo la periodista sobre la madre del oriundo de Torreón.

Después, Pati y los demás miembros de Ventaneando se trasladaron al rancho de la familia de Pablo, llamado El Cariñito, en donde se siembran nogales y sorgo. Está ubicado en El Ejido El Cariño y es Efraín, hermano del cantante, quien lo administra.

En la charla, Pablo externó que se encuentra muy orgulloso de su familia. Habló de la pérdida de su padre y de sus hermanos, Oliver y Javier.

“Mi madre es un ángel, cuidó siempre a mi papá. Hay que aprender a vivir con ausencias, yo he estado en terapias, pero no es fácil. Mi mamá luego me habla y me dice que está triste porque recuerda a sus hijos, nunca se va a ir ese dolor”.

En ese sentido, Pablo recalcó que su mamá, es la base de su familia.

“Ella ha sido el pilar, la que nos pone los pies en la tierra, la que nos da consejos”.

Durante la entrevista, el también actor reconoció que su carácter lo ha llevado a tropezarse, sin embargo, ha reconocido sus errores, para con ello, tratar de ser un mejor ser humano día a día.

“La felicidad no cuesta, es gratis. Trato de estar más tiempo con mi familia y he aprendido a escuchar cuando cometes un error, antes me valía gorro y hoy en día si cometo un error, y lo detecto, me digo, ‘no puede ser posible que pase eso’. Me doy cuenta cuando se altera mi humor y es en lo que he estado trabajando en las últimas semanas”.

De igual manera, Montero confesó que de sus exnovias, recuerda con cariño a Aracely Arámbula, con quien estuvo a punto de pedirle matrimonio.

"En algún momento sí (pensé en casarme con ella), pero no sé qué pasó. Cada quien agarró su rumbo, yo me fui a Miami a grabar un disco y ahí ya decidimos dejarlo así", relató.

En el encuentro que tuvo Pablo con Ventaneando, también estuvieron el matador, Arturo Gilio y el empresario Jorge Mata.

Cabe señalar que Chapoy vivió un tiempo en la Comarca Lagunera.

“Yo nací en la Ciudad de México. Viví seis años en Cuernavaca, de ahí nos fuimos a vivir a Torreón cuatro años; después un año en Apaxco, Estado de México y el resto en la Ciudad de México”, comentó en una ocasión a Mara Patricia Castañeda.