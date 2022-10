Paso a la verdad

EN "LA MAÑANERA 360", 11.10.2022, cuyos protagonistas son el franco e inteligente Jorge Armando Rocha y Azul Alzaga, atinada y ya más sonriente, se publicó la siguiente "crítica literaria", si así puede decirse, con nombres de "autores", casi todos en contra de la 4ª Transformación, publicados por Random House. Esta es la lista de nombres de periodistas de derecha que tiene hoy mi antigua editora. Unos más y otros menos están en contra de la transformación del país.

AUTORES ACTUALES DE GRIJALBO VS AMLO

José Antonio Crespo, Porfirio Muñoz Ledo, Raúl Olmos, Francisco Martin Moreno, Roger Bartra, Héctor Aguilar Camín, Gilberto Guevara Niebla, Cuauhtémoc Cárdenas, Guillermo Sheridan, Luis Estrada, Luis de la Calle, Anibal Gutiérrez, Leonardo Curzio.

Por otra parte, debo decir que la editorial "Grijalbo" sigue con Random House, que se vendió a la firma alemana Bertelsmann. en 1998.

¡Y yo, en la luna! Tuve con los anteriores dueños excelente y personal relación y me publicaron alrededor de 15 libros. Pero al ser otros, nunca me atendieron cuantas veces intenté hablarles. Ni siquiera tuvieron la cortesía de responderme. Ahora sé por qué aunque no entiendo. ¿Será porque los compraron los fifís? Ahí están metidos más de 20 autores mexicanos rajones que son a los que se refiere la Mañanera 360 del 11.10.2022.

PERO YO PROTESTO…

No sólo por mí, sino sobre todo porque utilicen el gran nombre de don JUAN GRIJALBO (1911-2002) al que conocí personalmente. Fue un exiliado republicano español en México, famoso por editar textos de ciencias sociales y filosofía, así como de teoría social y política y por supuesto de izquierda. La dicha editorial fue fundada por ese señorón que tuvo que venir a México por problemas en su país natal, España, bajo la bota nazi de Francisco Franco.

Así como muchos otros "Refugiados" entre los que se encontraba el que sería mi suegro, el escritor Eduardo Ugarte Pagés al que no conocí en persona, quien fuera director de La Barraca en el norte de África en compañía de otros republicanos como mi poeta favorito en lengua española el gran Federico García Lorca, fusilado por Francisco Franco el 18.8.1936. Nunca se me borraron frases de Lorca como estas: "verde que te quiero verde" , "la luna se subió a la azotea" y la más conocida : "El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida".

Don Juan Grijalbo a base de trabajo y buenas relaciones logró hacer crecer "SU" editorial, con una infinidad de libros de calidad. Y NO TENDENCIOSOS como hoy parece ser el caso. Escritores mexicanos no lo hubiéramos podido lograr sin el apoyo de don Juan. Perdón por reproducir aquí mismo lo que me corresponde y que se encuentra en los archivos de Penguin Random House, pues me sentí muy honrada de ser parte de GRIJALBO en aquel tiempo… Hoy no lo sería.

"MANÚ DORNBIERER: Inició su carrera periodística de análisis y crítica política en 1973. Su tenaz desempeño la llevó a los más importantes diarios y revistas del país, así como a la radio y la televisión. En 1982 empezó a recopilar su obra en libros, enriqueciéndola con notas anécdotas y relatos, a manera de memorias de cuatro sexenios. Posterior a la censura salinista, Dornbierer rompe el veto con Los periodistas mueren de noche (Grijalbo, 1992). En 1994 lanza El Prinosaurio y a partir de entonces intensifica su labor periodística y hace dos libros políticos más La Neta y la Neta II, complementándolos con dos títulos más Ave Cesar y el Hombre de Gris para completar una interesante colección llamada Satiricosas. En el campo literario la autora ha publicado dos novelas Los Indignos y Matacandela y un tomo de cuentos "La Grieta".

En cuanto a otras editoriales, no andan muy lejos de la actual Random… Pero hay que entender que a la gente le gusta la oposición al gobierno en turno. Cuando yo escribía en contra de los gobiernos prianistas en México era famosa y me pagaban muy bien los periódicos. Como no puedo escribir lo que no siento y estoy en pro de un gobierno que considero el mejor que he vivido hasta la fecha, perdí la gran mayoría de los múltiples diarios (llegaron a 88 en México y fuera del país) . El periódico "Reforma" que nunca me invitó por que es de Salinas un día me mandó esto:

"Apreciable Manu Dornbierer:

Te agradecemos de igual manera reafirmamos nuestro compromiso de ofrecerte información verificada.

Número de referencia para centro de ayuda:

MFCC5C35E

Consérvalo para cualquier aclaración".

Y les contesté: QUE SÍ , publicaría con ellos siempre y cuando no me quitaran ni una coma. No me volvieron a enviar ningún mensaje. Ergo…Y aquí un alto en el camino, le debo a los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari mi salida momentánea de la Prensa en 1991. Pero la verdad todo empezó en mi contra con Miguel de la Madrid Hurtado que fue el primer presidente Neoliberal hipócrita y que como se sabe llegó a la presidencia con 192 millones de dólares (se hizo con el tiempo de mucho más).

Pero lo que le molestaba de mi persona era que defendiera a Jorge Díaz Serrano (1921-2011), director de Pemex, que había sido amigo y benefactor personal del propio presidente José López Portillo. La Madrid logró expulsarlo del gobierno en 1993, porque podía JDS quitarle la posibilidad de que JLP le heredara, como estaba previsto, la presidencia de México. El politécnico Díaz Serrano había trabajado con los gringos y era millonario, pero al tratarse de México era MEXICANO y convirtió al país en el 4º productor de petróleo en el mundo. Fue socio en determinado momento del presidente gringo George Bush padre, otro que lo traicionó porque al revés de los neoliberales alumnos de la Universidad de Harvard: Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, Díaz Serrano quería que México conservara SU Petróleo para los mexicanos como es el caso.

Sin embargo jamás se ha hecho justicia póstuma y le pregunto a AMLO, conocedor de la Historia nacional, si se enteró a quienes le cayeron realmente los 35 millones de dólares de la compra de los barcos petroleros Abkatun y Cantarell por los cuales Díaz Serrano estuvo 5 años en la cárcel SIN SER SENTENCIADO, simplemente por haber osado pensar en la presidencia de México.

Dos asuntos muy diferentes los de hoy que deberían ser aclarados: 1.-El nombre de GRIJALBO no debe ser utilizado por los que no lo merecen 2.-No deben quedar en la oscuridad crímenes del siglo pasado dejando "inmaculadas" a familias como La Madrid y López Portillo, además de los ya mundialmente exhibidos Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Tras la defensa de JDS empecé a ser censurada. Pero… "voy derecho y no me quito".

[email protected]