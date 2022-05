Participa Famun en XI Marcha de Madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas en CDMX

Integrantes de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y localización de Personas Desaparecidas (Famun) de Piedras Negras, participaron por octava ocasión en la Marcha de la Dignidad Nacional "Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia" y viajaron a Ciudad de México.

En el marco de la conmemoración del Día de las Madres en México, este martes 10 de mayo se llevó a cabo la XI edición de la mencionada marcha, en la que participan, principalmente, madres de familia que buscan a sus familiares desaparecidos.

Como ha venido ocurriendo en años anteriores, el Paseo de la Reforma se vio inundado de mujeres, pancartas con imágenes de los desaparecidos en México, acompañadas de consignas para exigir la búsqueda y localización de sus seres queridos.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Además de las consignas que se han vuelto una insignia del movimiento de búsqueda de personas desaparecidas: "Ahora, ahora, se hace indispensable la presentación en vida y castigo a los culpables", "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos", "Norte a sur, de este a oeste, llevaremos esta lucha, cueste lo que cueste".

Un grupo conformado por 40 integrantes de Famun viajaron a la Ciudad de México, precisamente para participar por octava ocasión en esta gran movilización de madres de personas desaparecidas; previo a la caminata Famun se concentró en el monumento a la madre, donde extendieron las mantas de las personas desparecidas en el norte de Coahuila.

Yolanda Vargas, presidenta de Famun de Piedras Negras, envió un mensaje a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, donde cuestionaron el trabajo que han realizado, advirtiendo que los casos de desapariciones continúan; manifestando que quieren Gobernadores, Fiscalías y Comisiones de Búsqueda que realmente trabajen.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

"Su tarea principal, al asumir la labor que desempeñan, el ser cuidadoras y cuidadores de su pueblo es proteger y garantizar los derechos de las personas; entre ellos, y el más importante, la vida. Sin embargo, ustedes nos han fallado después de que pusimos nuestra confianza en elegirlos, ustedes nos fallaron cuando permitieron que nos desaparecieran a quienes más amamos: nuestros hijos, a nuestras hijas, madres, padres, esposas, esposos, hermanos, hermanas", señaló Yolanda Vargas.

Refirió que como ayer, las autoridades hoy en día son cómplices, al permitir que sigan registrándose desapariciones y que sobre todo, de la tragedia humanitaria que envuelve a todo el país.

Manifestó que, desde su primera marcha advirtieron de lo que pasaba en el norte del país y exigieron que pararan esta tragedia y no les hicieron caso; por lo que actualmente, México enfrenta a casi 100 mil personas desaparecidas y a más de 52 mil cuerpos sin identificar, que resguardan los Semefos, sin condiciones para regresarlos a casa.

"Con una alta probabilidad de que sean nuestros seres queridos desaparecidos. Si no han cumplido su tarea, para qué queremos unos gobernadores que no gobiernan, por qué tener las instituciones de justicia que no otorgan justicia; si no pueden dirigir un pueblo ¿Por qué están ? No queremos Fiscalías que no sirvan, Comisiones de Búsqueda sin planes que lleven a la localización, ya no podemos más y es necesario actuar con acciones que den resultados efectivos", indicó la presidenta de Famun en la Ciudad de México.