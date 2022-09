¡Paren todo! Hugh Jackman regresa como Wolverine

Los fanáticos de Wolverine acaban de recibir una noticia que les alegró su martes.

Es oficial, Hugh Jackman volverá a encarnar al mutante, no en una siguiente cinta de los "X-Men", pero sí en la tercera entrega de "Deadpool".

A través de un video que posteó en sus redes sociales, Ryan confirmó la tercera cinta de "Deadpool" y el regreso de Hugh como "Logan".

"Hola a todos. Siento habernos perdido el D23, pero hemos trabajado muy duro en la próxima película de Deadpool. He estado buscando mi verdadera esencia, porque mi debut en el Universo Cinematográfico de Marvel necesita ser especial":

"Necesitamos estar cercanos al personaje, encontrar nueva profundidad y nuevo significado. Cada Deadpool necesita estar en forma y evolucionar. Ha sido un reto increíble en el que me he forzado como nunca para alcanzar la meta y... Y no tengo nada. Sí... Solo, completamente vacío ahora. Y lleno de miedo. Pero hemos tenido una idea... Hey, Hugh, ¿quieres interpretar a 'Wolverine' una vez más?", a lo que Jackman respondió: "Claro, por supuesto", comenta Ryan sentado en un sofá y al final de clip aparece Jackman subiendo una escalera y es cuando le contesta a Ryan.