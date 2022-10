Paramore presenta nueva música tras ausencia de seis años

El trío oriundo de Nashville, Paramore, conformado por Zac Farro, Hayley Williams y Taylor York, ha regresado de su pausa, y de la pandemia global, con This Is Why, una de las mejores canciones de su repertorio.

Junto con lo que es ampliamente reconocido como uno de los regresos musicales más emocionantes del año, la banda también anunció el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, This is Why, para el 10 de febrero, 2023 a través de Atlantic Records.

Grabado en Los Ángeles, California con su colaborador de mucho tiempo Carlos de la Garza, el álbum presenta 10 nuevas canciones de Paramore con una portada tomada por Zachary Gray.

Al regresar a un mundo, y un momento cultural, muy diferente desde el último en el que participaron, Paramore ha vuelto con una canción sobre exactamente eso.

“This Is Why fue la última canción que escribimos para el álbum. Para ser honesta, estaba tan cansada de escribir letras, pero Taylor nos convenció a Zac y a mí de que deberíamos trabajar en esta última idea. Lo que salió fue la canción principal de todo el álbum. Resume la plétora de emociones ridículas, la montaña rusa, de estar vivo en 2022, habiendo sobrevivido incluso solo los últimos 3 o 4 años".

"Uno pensaría que después de una pandemia global de proporciones bíblicas y la condena inminente de un planeta moribundo, los humanos habrían encontrado en lo profundo de sí mismos ser más amables o más empáticos o algo así", mencionó Williams en un comunicado.