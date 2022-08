Para Manuel Ojeda, La Laguna era muy importante

El medio artístico se encuentra otra vez de luto tras la partida del gran actor, Manuel Ojeda, ocurrida ayer a los 81 años de edad.

Famoso por su destacada labor en películas como Pedro Páramo el hombre de la media luna y El infierno de todos tan temido, así como las novelas históricas Senda de gloria y El vuelo del águila; Manuel ha partido dejando un gran vacío entre sus colegas, familiares, amigos y seguidores.

La Asociación Nacional de Actores informó el deceso del histrión, quien se hizo famoso por papeles de villano y además, logró llegar a Hollywood gracias al filme Romancing the Stone.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Compañero Manuel Salvador Ojeda 'Manuel Ojeda', miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz", mencionó la ANDA.

Fue en abril de 2021, cuando Manuel charló en exclusiva con El Siglo de Torreón acerca de su participación en Quererlo todo, penúltimo de sus proyectos ya que alcanzó a hacer en este 2022 el melodrama Corazón guerrero.

En la charla telefónica, expresó que respetaba bastante la Comarca Lagunera y que incluso iba a filmar una película en Torreón, pero por la pandemia no se concretó el rodaje.

"He ido con varias obras de teatro a Torreón y antes de la pandemia pude llevarles el programa de fomento a la lectura, Leo Luego Existo. Se iba a hacer una película en Torreón en la que yo iba a participar, pero el proyecto se canceló. Para mí, La Laguna es muy importante", sostuvo.

Ojeda nació en La Paz, Baja California y siendo muy niño sentía atracción por el mundo del entretenimiento, en ese entonces no imaginaba que se volvería uno de los artistas más reconocidos de México; tan es así que siempre decía orgulloso: "Si volviera a nacer, volvería a ser actor".

Durante la charla telefónica, el artista recordó su paso por las novelas históricas El vuelo del águila y Senda de gloria, en donde encarnó a Porfirio Díaz y Emiliano Zapata, respectivamente. Dijo que le gustaría que proyectos de este tipo se volvieran a hacer en la actualidad.

(FOTO: ARCHIVO)

"Me encantaría que realizaran una novela de este género, aunque los costos serían muy altos. El vuelo del águila y Senda de gloria fueron muy exitosas. La primera fue totalmente histórica en su contenido, mientras que en la segunda se mezcló ficción con realidad.

"Me gustaría muchísimo que El vuelo del águila se volviera a transmitir, yo quedé fascinado de haberme puesto en los zapatos de Díaz; si me llaman para encarnar a alguien más de nuestra historia aceptaría encantado", externó entusiasmado.

En cuanto a sus inicios, Ojeda reveló que el cine lo atraía demasiado siendo un niño, sin embargo, fue gracias al teatro que debutó en el mundo de la actuación.

"Yo nací en La Paz, Baja California. Desde pequeño quería saber del cine, devoraba cualquier cosa que hablara del Séptimo arte, era una afición de espectador. Había un grupo de teatro en mi tierra, no hallaba cómo entrar, hasta que me animé a pedir una oportunidad y me la dieron; fue entonces que me paré en un escenario y entonces supe y reafirmé que a esto me quería dedicar.

"Me fui a Ciudad de México a estudiar preparatoria, luego hice dos años de leyes y al mismo tiempo estudiaba teatro en la escuela de Bellas Artes. En verdad les digo que si volviera a nacer, volvería a ser actor", contó.

(FOTO: ARCHIVO)

Por último, Manuel contó que fue el director Felipe Cazals el que se encargó de introducirlo por la puerta grande en el Séptimo Arte.

"Mi debut no fue precisamente con Felipe, ya había hecho algunas películas, sin embargo, él me contrató para Canoa, luego para El apando y enseguida para Las poquianchis; tres películas que marcaron su carrera y me impulsaron. Sin duda, puedo decir que Cazals ha sido como mi papá cinematográfico".