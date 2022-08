Para empezar

1-5 a Pumas en Ciudad Universitaria. A una victoria así no hay quitarle ningún mérito. Seguramente no es el mejor Pumas y pues no, eso está muy claro, a un buen Pumas nadie va a su casa y le mete un 1-5 pudiendo ser más, sin embargo, a Santos Laguna esta victoria le deja varías certezas: Ya se fue la crisis, activaron la ilusión de su afición y ahora está en ellos seguir mejorando.

No estoy echando las campanas al vuelo. Si fuera un columnista tipo regio diría que a este Pumas lo han goleado el Barcelona y ahora el Santos, tampoco estoy loco. Pero si palomeo la activación de la ilusión de la afición lagunera por razones más sólidas que un simple resultado por más abultado e histórico que sea. Creo que en este partido, Eduardo Fentanes dejó muy en claro quién manda en el equipo y hasta dónde va a permitir que lo reten sus propios jugadores. La suplencia de Javier Correa definitivamente obedece al berrinche que hizo cuando fue sustituido en el juego contra el León. El resultado salta a la vista: doblete de un Harold Preciado que aprovechó al 100% su oportunidad. En un equipo sin liderazgos, seguramente el colombiano hubiera entrado a demostrar que estaba enojado con su técnico y hubiera sido un desastre. La actuación de Harold demuestra que su suplencia estaba bien entendida seguramente por una explicación justa y puntual de su técnico. Bien por Fentanes. Lo anterior no se compra en la farmacia de la esquina.

Santos por fin ganó fuera de casa y de qué manera. Ahora va a una visita complicada a la cancha de los Xolos de Tijuana este jueves a las 21:06 hora de La Laguna. Los chicos de Ricardo Valiño han sido para mi la revelación del torneo. Este duelo contra los Guerreros es sin duda la pelea entre dos equipos que buscarán sorprender metiéndose entre los cuatro primeros a liguilla directa. Xolos viene de perder con sus hermanos en desgracia y sotaneros Gallos de Querétaro y el Santos de una pletórica actuación en Ciudad Universitaria.

Santos ya está en marcha y con buen horizonte para buscar calificar y callar bocas (incluyendo la mía) que presagiaban un torneo muy parecido al anterior. No me gusta eso de "La Fentaneta" prefiero decir que contra Pumas por sus decisiones y funcionamiento ya este equipo es el Santos de Don Eduardo Fentanes.

