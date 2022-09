Paquete fiscal será similar al del año pasado, aumentará en recursos para el IEC: Riquelme

La Administración del Estado de Coahuila trabaja en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2023, por lo que se considera que en breve se dará a conocer cuál será el paquete fiscal para el próximo año.

Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila, dio a conocer que será muy similar al que se presentó durante el año pasado, para su aplicación durante el año en curso.

"Lo estamos preparando, va a ser muy similar. No tiene mucho cambio, también no queremos generar, ni suspicacia, ni temas que no vengan al último año de mi gobierno", fue lo que manifestó el funcionario estatal durante su gira de trabajo por la zona norte de la entidad.

Sin embargo, estableció que si tendrá un aumento en el rubro de los recursos que se asignarán para el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), considerando que durante el 2023 se llevará a cabo el proceso electoral para la elección de Gobernador del Estado de Coahuila.

"En unos días más daremos a conocer cual la cifra, pero es muy similar al paquete fiscal del año pasado. Lo único que cambiara un poquito más, será el presupuesto del organismo electoral, hay proceso y tendría que incrementarse", dijo Riquelme Solís.