Papá de Belinda 'compara' a la cantante con Jeffrey Dahmer

¿Qué tienen en común Belinda y Jeffrey Dahmer? Pregúntenselo al papá de la cantante, Ignacio Peregrín Gutiérrez, quien al parecer, así como muchas y muchos, quedó tan picado con la serie de Netflix del asesino serial que hasta desconfía de su propia hija; así lo demostró en un video que compartió la familia.

Hace un par de días, el padre de Belinda, Ignacio Peregrín Gutiérrez, celebró su cumpleaños a lado de su familia. Los Peregrín Schüll se dieron cita en "Colmillo", un restaurante ubicado en Masarik, Polanco, con motivo de festejar al padre de familia, de origen español, que en los noventa migró con su familia a nuestro país por asuntos laborales.

Ese fue el inicio de una larga relación con México, ya que pese a que Ignacio y su esposa Belinda Schüll tienen orígenes europeos, sus dos hijos; Belinda e Ignacio, de 33 años y 26 años respectivamente, se criaron y crecieron en nuestro país. Por ello, cada que tienen la oportunidad, la familia se reúne para recordar todos los momentos que han vivido desde que llegaron a probar suerte a la Ciudad de México.

(FOTO: EL UNIVERSAL)

Sin embargo, este no fue el propósito principal de su último encuentro, sino el del celebrar el aniversario de Ignacio, con quien pasaron un buen rato entre platillos de alta cocina y coktails variados. Sin duda, no podía faltar la rebanada de pastel, pero la familia quería que el festejado llevara a cabo la clásica mordida, luego de entonar las mañanitas; idea que no entusiasmó a Peregrín Gutiérrez, que se negaba y volteaba la cabeza de dirección cada que dirigían el pastel a su rostro.

El médico español evitaba a toda costa que el pastel se le acercase, sobre todo, porque era su esposa la que insistía en que diera la clásica mordida, por lo que se protegió cubriéndose con una servilleta. "Voy a quedar todo pintado", alegaba dirigiéndose a Beli.

No fue sino hasta que Belinda tomó en sus manos la rebanada de pastel cuando Ignacio accedió a la petición de su familia que, capturaba por una mesa aledaña a la suya, reía e intercambiaba carcajadas entre sí. "A ver, yo lo voy a hacer", dijo la cantante de "Egoísta", mientras tomaba la iniciativa.

(FOTO: EL UNIVERSAL)

Y aunque, en principio, se mostró confiado, cuando Belinda trató de acercarse a su padre para que este mordiera el pastel, el miedo y desconfianza volvió a apoderarse de Ignacio Peregrín, pero su hija volvió a hacer el intento: "Nada más una mordida, ¿Si confías en mí, verdad?", le preguntó.

Fue en ese momento cuando el padre de Belinda recordó la serie de Jeffrey, la cual narra los eventos que rodearon los crímenes del asesino serial que acabó con la vida de 12 personas. "La película de Dahmer", se escucha decir a Peregrín Gutiérrez, a lo que la cantante contesta: "¿Eso qué tiene que ver?", pues el cumpleañero ya no se fiaba de nadie.

Sin embargo, Belinda sí cumplió su promesa y acercó con delicadeza la rebanada de pastel a su padre, pero fue la madre de la artista quien no se quedó con las ganas y, desde atrás, provocó que Ignacio se manchara un poco con la rebanada de pastel.