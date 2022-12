Buena labor de tipo cultural y alto valor educativo, es la que lleva a cabo, desde hace varios años, El Siglo de Torreón, Periódico Regional, Defensor de la Comunidad, con el Concurso Lectura de Comprensión. La de este año fue la 13ª Edición.

Dirigido a estudiantes de todos los grados y niveles, excepto profesional y posgrado de las escuelas tanto públicas como particulares, este certamen denominado "Leemos. Lectura de Comprensión" puede ser aprovechado por los estudiantes para agudizar la inteligencia y ampliar el horizonte cultural que les es característico a su nivel escolar.

Sin proponérselo, sin intentarlo siquiera, la tarea que está realizando El Siglo de Torreón, de manera discreta pero con mucho éxito, viene a complementar de alguna manera la labor que le es propia a los planteles escolares, pues una gran verdad que tenemos que aceptar y reconocer, es que un considerable porcentaje de mexicanos no sabemos leer; no tenemos el hábito, el vicio o la adicción a la lectura. Son pocos los mexicanos que han leído un libro completo. Iniciamos la lectura de un libro determinado y generalmente nunca lo terminamos, lo dejamos a medias; además queremos saber anticipadamente el desenlace de la trama o en que termina la cuestión, tema del texto., y así nos brincamos "a la torera", varios capítulos quedando nuestra lectura trunca o inacabada.

Al decir que no sabemos leer, no me refiero a la actividad, casi mecánica de unir los caracteres gráficos (letras) que da origen a las palabras; esto lo aprendemos desde el primer grado elemental. No, no es así.

Realmente lo que no sabemos muchos mexicanos es interpretar la lectura, conocer el sentido que tiene lo que leemos, que dice o quiso decir el autor del texto que leemos, y entonces si no comprendemos el sentido no podemos decir que "hemos leído". Si a diez niños, de semejante edad biológica y mental, a manera de ejemplo, les damos un mismo texto, nos dejará sorprendidos la diversidad de interpretaciones, algunas descabelladas y hasta contradictorias.

Si, como se dice, hay mexicanos que no saben leer, es porque carecen de la capacidad de comprender o interpretar lo leído; son repetidores o imitadores de textos, sin que sepan comprender lo que su autor dice o quiso decir. Esto es así porque en los diferentes niveles o etapas de su vida escolar, desde la primaria hasta la preparatoria, nunca fueron enseñados a desarrollar y ejercitar el arte de la interpretación. Aquí nos valemos de un ejemplo sencillo

En el Taller de Lectura y Redacción que tuve a mi cargo durante más de treinta años, apliqué un ejercicio para evaluar la capacidad de interpretación, con el siguiente texto:

"La vida de México ha sido propicia para desencadenar la fantasía de los literatos de la historia: La arqueología indígena; la conquista española, en la que nuestras imaginaciones tropicales encuentran estampas parecidas a las de la epopeya griega; el inmortal Cuauhtémoc (águila que cae); dos emperadores de opereta, reyes de la falsedad; frailes y curas formidables, a cuyos pie se postran llenos de fe, los nuevos rebaños bronceados de Cristo o que dan batallas que el mismo César envidiaría; y una serie de apóstoles de la libertad, la igualdad y la fraternidad que explican el porqué los pueblos viven y que justifican el porqué las naciones mueren".

De lo dicho y escrito podemos inferir que es plausible, desde cualquier ángulo, acciones como la que lleva a cabo una institución seria y respetada, un medio de comunicación prestigiado y prestigioso, un diario que informa cotidianamente, que goza de la aceptación y el respeto de los laguneros de ambas riberas del Nazas, y aún de toda la República, al darnos una información confiable, por veraz, objetiva y oportuna; esta institución es El Siglo de Torreón, que anualmente, este año es la novena edición, convoca a un Concurso de "Comprensión Lectora" o "Lectura de Comprensión" que va dirigido a alumnos de los seis grados básicos, además de secundaria y bachillerato.

El Concurso consta de varias etapas, una previa, que se desarrolla al interior de los centros escolares participantes, en donde se realiza un concurso intramuros a cargo de los docentes para seleccionar al alumno que representará al plantel.

Con la coordinación académica de Mariana Ramírez y teniendo como coordinadora del concurso a Laura García Ríos, el Certamen esta vez tuvo la participación de 1239 alumnos pertenecientes a 20 escuelas, divididos en cuatro categorías: 3º y 6º de primaria; 1º y 2° de preparatoria. La ceremonia de Premiación tuvo lugar el día primero de diciembre, recibiendo los ganadores del primero, segundo y tercer lugar, diversos artículos útiles para el cumplimiento de sus actividades escolares y profesionales, como tablets, lotes de libros, juegos de estilógrafos, suscripción de El Siglo, etc.

Este Certamen que considero alcanza el grado de académico, tiene el propósito de incentivar en niños y jóvenes la afición por la lectura en el periódico-papel, pues es un hecho incontrovertible que hoy, gracias a la influencia de la ola digital y del internet, la sangre nueva no lee el periódico, "todo lo traigo en el celular", dicen.

De aquí que resulte verdaderamente grato y satisfactorio que El Siglo esté patrocinando este tipo de actividades que, desde luego, serán útiles y provechosas para nuestros estudiantes.

[email protected]