LA FRASE Y SU MOMENTO HISTÓRICO

uedáis en libertad! Podéis iros". Nicolas Bravo (1786-1854). Político y militar. Presidente de México en tres ocasiones: 1839, 1842 y 1843-1846. Con 25 años de edad, se incorporó a las fuerzas insurgentes, bajo las órdenes de Hermenegildo Galeana, en 1811. Junto con su padre, Leonardo, y sus tíos Víctor, Máximo y Miguel. Por su arrojo, audacia y valentía se ganó la confianza de Morelos. En 1812 en San Agustín del Palmar se entera que su padre cayó en manos del ejército realista que comandaba en esos momentos el sanguinario Félix María Calleja del Rey. Para liberarlo, el virrey Francisco Javier Venegas le exigía abandonara la lucha y al ejército insurgente; de lo contrario ejecutaría al prisionero, a lo que no accede el jefe insurgente. Morelos lo autoriza a realizar un intercambio de 800 españoles. El virrey rechaza la propuesta y ejecuta a don Leonardo. Entonces el Generalísimo le entrega 300 prisioneros españoles para que, en represalia los ejecute, pero Bravo dando ejemplo de nobleza les perdona la vida diciéndoles "podéis iros, estáis en libertad". Esta actitud le valió autoridad moral con su tropa y el respeto de los españoles, y muchos se pasaron a sus filas para luchar a su lado.

12.- "¡Alto los valientes no asesinan! Vosotros sois valientes! Este hombre es el representante de la Patria!". Guillermo Prieto Pradillo (1818-1897). Destacado poeta y político que influyó de manera notable en la vida cultural y política de México durante el siglo XIX. Formó parte del Partido Liberal que se opuso a Santa Anna. Con tal motivo y propósito se adhirió al Plan de Ayutla para poner un alto a la dictadura santannista. En 1858, Juárez es por primera vez Presidente. Según las Crónicas de la época "el 12 de marzo de tal año, teniendo Juárez una sesión de trabajo con su gabinete, un oficial lo traiciona e interrumpe violentamente la reunión con un conjunto de soldados a quienes ordena preparen armas. Juárez se levanta de su silla y se coloca de frente pidiendo que le disparen al pecho. De pronto, Guillermo Prieto, que formaba parte de su gabinete, se interpone entre Juárez y los fusiles y exclama: "Los valientes no asesinan y vosotros sois valientes; éste es el Presidente, representante de la Patria. Si quieren sangre, tomen la mía, pero no toquen al Presidente".

13.- "Señor Secretario de Guerra.- Las armas nacionales se han cubierto de Gloria".- General Ignacio Zaragoza (1829-1862). Militar mexicano de origen coahuilense. En 1847, cuando la invasión norteamericana, quiso alistarse como cadete pero no fue aceptado. Se adhirió a la Revolución de Ayutla para derrocar al gobierno de Santa Anna, militando en las fuerzas de los liberales. En 1860, con un pequeño número de combatientes luchó a favor de la Constitución de 1857. En el gobierno de don Benito Juárez, fue Ministro de Guerra, de abril a octubre de 1861. Cuando las fuerzas francesas invaden México para imponer como emperador a Maximiliano de Habsburgo, Zaragoza, ya con el grado de general, enfrentó al ejérci.to francés con valor y decisión. La madrugada del 5 de mayo de 1862, Zaragoza arenga a sus soldados: "Nuestros enemigos son los mejores soldados del mundo; pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra Patria". Ordenó a Miguel Negrete atacar por la derecha y a Felipe Berriozábal, por la izquierda, asistido por Porfirio Díaz. La lucha duró varias horas, sin que se vislumbrara un vencedor definido. Entonces Zaragoza arremete con fuerza apoyado por los indios zacapoaxtlas, que lucharon con fiereza y con valor; mexicanos y franceses se enfrentan cuerpo a cuerpo; finalmente tras un cruento combate, las tropas francesas se retiran reconociendo prácticamente su derrota. Un triunfo histórico porque el débil y disminuido ejército mexicano derrotó al ejército francés, el mejor del mundo. El informe de Zaragoza al secretario de Guerra, Miguel Blanco Múzquiz, fue breve y significativo: "Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor y su jefe con torpeza". El Presidente Benito Juárez sería informado más tarde.

14.- "El respeto al derecho ajeno es la paz". Benito Juárez García (1806-1872).- Gobernador del Estado de Oaxaca, Presidente de la Suprema Corte de Justicia , Presidente de México en seis ocasiones. Con la derrota y fusilamiento de Maximiliano y el derrocamiento del llamado Segundo Imperio Mexicano, se logra definitivamente el Triunfo de la República. Así, el Presidente Juárez hace su entrada triunfal a la Ciudad de México el 15 de julio de 1887 y, desde el Palacio de Gobierno expide un manifiesto a la Nación en el que dice: "Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República, que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. (Porque) "Entre las naciones, como entre los individuos el respeto al derecho ajeno es la paz". Esta frase histórica fue modificada por el Presidente López Mateos, al pronunciar el discurso para recibir en 1963 en la Ciudad de México al presidente John F. Kenneddy, así como a la esposa de éste, Jaqueline, diciendo: "Nada justifica atacar el derecho ajeno porque en él está la paz".