La vida, mi vida, la suya, la de aquel, la de cada quien está llena de experiencias que siempre dejan una lección, aunque sea negativa, pero es una enseñanza y un aprendizaje. Haciendo algo de filosofía, aquí le comparto algunas...

IEs o era costumbre entre los habitantes de los poblados rurales, que el día domingo de cada semana, "bajen" a la ciudad a hacer sus compras y a proveerse de prendas de vestir que "estrenan" tan pronto como las adquieren. Esto era una tradición o un hábito en la gente del campo, hasta hace relativamente poco tiempo. Recuerdo el cuento de aquel señor que un domingo fue con su familia de compras a la ciudad, y mientras su esposa e hijos entraban en las tiendas a ver la mercancía.

Él esperó en la esquina del mercado; después de un rato de espera, de repente se le acerca una dama y le pregunta: "Oiga señor, ¿ha visto por casualidad pasar por aquí a una señora de estas señas?... y le da las características. El señor le contesta casi inmediatamente: fíjese que no, yo tengo aquí casi una hora con mi camisa nueva y no he visto pasar a nadie con esos datos".

La moraleja del cuento es mencionar el defecto común y visible que tenemos hombres y mujeres: somos presumidos, presuntuosos, farsantes, vanidosos. Tan pronto tenemos algo, queremos que los demás lo sepan, que se enteren, y presentarnos ante ellos como triunfadores y decirles haber superado las situaciones difíciles y complicadas que nos tenían postrados; "es la naturaleza del ser humano, presumir de lo que tiene y hasta de lo que no tiene, para no verse vulnerable y ser víctima de los "aventados" y de los audaces. ¡Vanidad de vanidades, todo es vanidad"!

II

Se discutía en el seno de la asamblea de una organización popular, la convocatoria expedida para elegir al presidente de dicha asociación; había entre los asociados, miembros que se oponían a dicha convocatoria, argumentando que no se habían cumplido los requisitos señalados en los estatutos para el lanzamiento de dicha convocatoria, por lo cual la elección de su presidente, de llevarse a cabo, sería ilegítima de origen y por lo tanto nula.

Sin embargo, los inconformes a pesar de no estar de acuerdo con el procedimiento electoral, registraron un candidato para ocupar la presidencia de la asociación, por lo que el moderador de los debates en aquella improvisada asamblea para justificar el procedimiento utilizado argumenta: "Caramba compañeros, ustedes están como el cuento de aquel moribundo, que en su agonía recibe la visita del sacerdote, quien para darle la extremaunción, le pregunta: ¿crees en Dios Padre, Todo poderoso? Contesta el moribundo: sí creo, padre; ¿crees en la Virgen María, Madre de Dios?... sí creo. ¿crees en la Iglesia Católica y Apostólica?... sí creo padre. ¿Renuncias a satanás?... nada contesta el moribundo ¿Renuncias a satanás? Pregunta de nuevo el sacerdote... silencio. Desesperado vuelve a preguntar el religioso. ¿renuncias a satanás? Entonces contesta el interpelado: Padre comprenda que en mis actuales circunstancias no me conviene quedar mal con nadie.

Así ustedes, amigos, continúa el moderador: no están de acuerdo con la convocatoria pero inscriben a un candidato jugando con las reglas que no aceptan, o sea no les conviene quedar mal con Dios ni con el diablo... por si acaso su candidato gana.De esta manera, el hábil moderador, resolvió el asunto que amenazaba con hacer crisis en aquella asamblea y en la propia asociación; el procedimiento siguió adelante, convalidando la convocatoria con la participación de quienes a ella se oponían.La vida diaria nos enfrenta a situaciones difíciles en las que tenemos que optar y tomar una decisión que puede afectar el presente y el futuro de nuestra existencia, situaciones en las que o somos precavidos como el moribundo, o somos hábiles como el moderador, si queremos seguir adelante y desatar el nudo gordiano de la vida.

III

En las ferias de pueblo, al lado de los juegos mecánicos que tanto atraen a la gente, sobre todo a los niños, junto a los niños, junto a los "puestos de venta de gorditas, tacos, lonches, hamburguesas, "hot dogs" y refrescos; eventos que algunos perversamente llaman "ferias del taco y la cerveza", se instalan también carpas sobre mesas y sillas para que la gente juegue a la lotería, ese juego que en épocas pasadas era motivo de reunión familiar, de convivencia social, de cultivar amistades y estrechar aprecios.

En estos puestos, el que grita o "corre" las barajas o cartas, utiliza una descripción verbal de la figura para que los jugadores estén listos y pongan el maicito, el frijolito, la piedrita o la "ficha" en las figuras de la tabla que le tocó. Por ejemplo: "el que le cantó a San Pedro... el gallo; la cobija de los pobres... el sol; la que no sale del corredor... la maceta; el que se comió el azúcar... el negrito, etc." Y así con las demás figuras. Una señora jugadora, joven y guapa... se distrajo, y de repente oyó decir al corredor de a baraja: "el que pica por la cola... la distraída jugadora se apresuró a decir: "buenas con el borracho"... provocando la risa sardónica de la concurrencia. Se equivocó, la figura era el alacrán. ¿La traicionó el subconsciente?

Así sucede en la realidad y ante las dificultades o problemas que la vida diaria plantea. Actuamos precipitadamente, somos víctimas del subconsciente optando por una decisión que no es la adecuada. Cometemos errores, incurrimos en equivocaciones a veces con resultados funestos y desastrosos, siendo motivo de críticas, burlas y risas maliciosas de los demás. Hay que estar alertas y jugar a la Lotería de la Vida con seguridad, con seriedad, convencidos de que lo que hacemos lo hacemos bien, y que eso es lo que debemos hacer.

Los anteriores son cuentos sarcásticos, prosaicos y hasta vulgares para algunos, pero hay que leerlos, y saborearlos con filosofía, con ánimo abierto, no deben asustarnos ni escandalizarnos, porque después de todo ¡son cosas de la vida!

