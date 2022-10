ANACRONISMOS EN LA CONSTITUCIÓN

n ex Presidente de la República, caracterizado por la frivolidad y el cinismo de su conducta, cinismo que rayaba en el descaro, cuando aun ejercía el cargo, fue abordado a las puertas de Palacio por los trabajadores de una empresa en huelga, reclamándole que hiciera valer la Constitución y la Ley Federal del Trabajo para que el patrón reconociera sus derechos y les pagara sus prestaciones; el líder de aquel grupo le dijo en su cara: Señor presidente, usted protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella deriven. . . . el ex jefe del Ejecutivo Federal lo interrumpió y sin impacientarse, cínico como era, le contestó: claro que protesté, me inconformé, grité, pataleé, yo no quería ocupar este puesto, no quería ser lo que soy, ni estar donde estoy, pero me pusieron "a huevo"... y en cuanto a la Constitución, sepan ustedes que tanto la respeto, que la tengo guardada, muy bien guardada en uno de los archivos secretos de Palacio para que no puedan hallarla... y soltó la carcajada, ante el coraje y desilusión de los obreros..."

Esta escena nos da una idea de la importancia del tema que planteamos en este Panorama. Y es que la norma jurídica debe ser clara, concisa; en su redacción no deben emplearse términos o vocablos que no sean precisos, que no expresen objetivamente el concepto que se propone. Si esto es tratándose de la norma jurídica ordinaria o común, con mayor razón si es la Constitución Política, su redacción debe ser transparente y directa, pues de ella derivan las normas ordinarias o sencillas.

Puede considerarse como un anacronismo la fórmula relativa a la asunción al cargo de Presidente de la República. Dice el 87 Constitucional, al asumir la responsabilidad de la Presidencia, deberá hacerlo en los siguientes términos "Protesto guardar y hacer guardar. . . " ¿Por qué el término protesto? Todo mundo sabe y cualquier diccionario así lo califica que protesto, derivado del verbo "protestar" equivale a una inconformidad, a un rechazo, a un no estar de acuerdo; ejemplos: "protestó porque no le pagaron horas extras trabajadas"; "los estudiantes protestan porque sus maestros faltan a dar su clase"; "inconformes con el sueldo protestan en Palacio de Gobierno"; "molestos por el ruido, vecinos de la colonia protestarán en Presidencia.

Lo más conveniente es sustituir la palabra protesto por el vocablo juro. Antiguamente el juramento era de carácter religioso, usado en los reinos y principados por reyes y cardenales. Hoy el "juro" en un sistema democrático como el nuestro sería perfectamente válido, pues tendría un valor civilista y republicano.

¿Y por qué guardar"? Esta palabra significa encerrar, esconder, cubrir un objeto, un documento o una persona. Con razón el expresidente respondió, la tengo escondida para que no la hallen. Lo correcto y más claro es "cumplir y hacer cumplir".

Si aceptamos que anacronismo es error que resulta de situar a una persona o cosa en un periodo de tiempo que no se corresponde con el que le es propio; o bien, como el hecho o circunstancia actual, que no es actual sino propia o característica de las costumbres del pasado, entonces podemos aceptar que nuestra Constitución Política presenta por lo menos dos anacronismos jurídico-gramaticales al emplear palabras que no corresponden al sentido del texto constitucional.

Estamos en la época digital con un avance espectacular de la tecnología y ¡usando todavía palabras anacrónicas en nuestro texto constitucional! Que los diputados y senadores integrantes actualmente del Congreso de la Unión se modernicen, se pongan a la par de los tiempos que vivimos y modifiquen esos artículos de nuestras leyes, del sistema jurídico mexicano que contienen anacronismos como los que aquí se mencionan.

Por otro lado, no es correcto que el juramento del Presidente al asumir el cargo lo haga de manera unilateral, como si no tuviera ante quien responder; debe hacerlo ante el Presidente del Congreso, como representante de la voluntad popular, para que tal juramento adquiera la naturaleza de un compromiso que habrá de cumplir ante la población mexicana.

Entonces la conclusión de esta reflexión jurídico-gramático-constitucional, es que el artículo 87 de la Constitución General de la República, debe ser modificado para quedar de la siguiente manera:

l tomar posesión de su cargo, el Presidente de la República, con el brazo derecho extendido y con la palma de la mano puesta sobre un ejemplar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante el Presidente del Congreso de la Unión, hará el siguiente juramento:

Señor o Señora ( nombre de la persona ).- ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo os ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación?

Si, lo juro.

Si así no lo hiciereis, que el pueblo os lo demande.