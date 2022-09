MAS DE LA UNAM

He recibido twitters, whatsapps, llamadas telefónicas y tenido de manera personal encuentros espontáneos de amigos, compañeros, simples conocidos e incluso de personas que no tengo el gusto de conocer, lo cual me produce satisfacción porque eso significa que se lee lo que modestamente escribo. Todas y todos de una u otra manera me dicen que dejé de mencionar datos importantes de la Universidad Nacional Autónoma de México en el artículo que sobre la UNAM escribí y que el Diario Defensor de la Comunidad publicó en sus leídas y prestigiadas páginas.

De entrada quiero aclarar respetuosamente que nunca dije se trataba de un trabajo de carácter histórico, por lo que en el plan general no se exigía una rigidez cronológica, son sólo menciones para orientar el sentido temporal del hecho o acontecimiento, por lo que expuesto como está considero que se cumple con el propósito planteado.

Son muchos años los que tiene de existencia nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y mucho más lo que ha realizado o producido, tanto que dos o tres cuartillas son realmente insuficientes para plasmar en ellas todo el trabajo que ha desarrollado la máxima Casa de Estudios Mexicana, por eso hemos decidido escribir una segunda parte, o quizás sean tres, lo cual dependerá de lo que incluimos ahora. Va, pues.

En el acto del 22 de septiembre de 1910, el discurso inaugural fue pronunciado por el Maestro Justo Sierra, a quien puede considerarse como el verdadero creador o el alma de la Universidad, pues fue el autor del proyecto presentado ante los diputados y que mereció la aprobación del Presidente Porfirio Díaz.

Y ya que mencionamos a este personaje, destacar el hecho que la Universidad se funda dos meses antes de que inicie el movimiento convocado por Francisco I. Madero para derrocar al Gral. Díaz y terminar con 30 años de dictadura, o sea la Revolución Mexicana de 1910. Así que tenemos que reconocer, aunque muchos no estén de acuerdo o no les parezca que la Universidad Nacional de México, nuestra Universidad, es un producto porfiriano o porfirista, lo cual parece una incongruencia, pero así es la historia, que dicen es la maestra de la vida.

La recién creada Universidad Nacional tuvo su primer domicilio en el Edificio ubicado entre las calles Corregidora, Erasmo Castellanos y Pino Suárez en el inmueble que ahora ocupa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El Decreto de creación de la Universidad Nacional de México se emite el 26 de mayo de 1910 y concurren en su fundación la Escuela Nacional Preparatoria (creada previamente por Gabino Barreda), la Escuela Nacional de Medicina, la Escuela Nacional de Ingeniería, la Escuela Nacional de Jurisprudencia y la Escuela Nacional d Altos Estudios y Bellas Artes.

El Decreto que le otorgó autonomía fue expedido el 10 de julio de 1929 por el Presidente de la República Emilio Portes Gil, casi un año después de que asumió el poder tras el asesinato del Gral. Álvaro Obregón, que ya era presidente reelecto. Desde entonces se le llama Universidad Nacional Autónoma de México.

Al entrar en funciones e iniciar sus actividades académicas, la matrícula no llegaba a 2000 estudiantes, veinte años después eran 9000, y hoy cuenta con una población de entre 345 mil y 350 mil alumnos. El primer Rector fue Joaquín Eguía Lis, quien duró en el cargo tres años.

Fue en la época del Rector José Vasconcelos, 1920, en que se marca la Universidad y su Escudo con el águila mexicana y el cóndor andino desplegados protegiendo el mapa de Hispanoamérica, con su lema "Por mi raza hablará el Espíritu", atribuidos al maestro oaxaqueño.

Desde su creación la Universidad nunca ha detenido su marcha, a pesar de haber soportado dos movimientos estudiantiles que dejaron huella permanente: Uno, el de 1929, con una huelga estudiantil que culminó con la obtención de la autonomía (y desde entonces es UNAM); otro, el de abril de 1966, en contra de la modificación del Reglamento General de Pagos, con una duración de 10 meses, la cual terminó hasta que la Policía Federal Preventiva ingresó a las instalaciones de la Universidad y desalojó a los integrantes del Consejo General de Huelga que la tenían en su poder, movimiento que dio como resultado la caída del Rector Ignacio Chávez.

Su actual sede es la Ciudad Universitaria, CU, que se localiza al sur de Ciudad de México, construida en 1953. Se integró un Comité Pro-Construcción de la Nueva Universidad. La Gerencia General quedó a cargo del Arq. Carlos Lazo. La primera piedra fue colocada el 5 de junio de 1950, la del edificio que posteriormente sería la Torre de Ciencias, en una ceremonia presidida por el Rector Luis Garrido y el secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines, quien asistió representando al Presidente de la República, Miguel Alemán Valdés.

La Ciudad Universitaria es un complejo arquitectónico que tiene entre sus principales construcciones la Torre de Rectoría, la Torre de Humanidades, la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico.

Dentro de la Ciudad Universitaria se hallan el Jardín Botánico, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y la Sala de Conciertos Netzahualcóyotl, considerada como la mejor del mundo.

Ciudad Universitaria fue declarada Monumento Artístico de la Nación el 18 de julio de 2005. Posteriormente, con fecha 18 de junio de 2007, la UNESCO declara a Ciudad Universitaria Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto con la de Alcalá de Henares, de España, y la Central de Venezuela, en Caracas.

Ciudad Universitaria es un espacio de luz y sonido, de música y silencio; como una joya engarzada en un mundo de lava. Un espacio donde se funden las más profundas tradiciones prehispánicas con los logros del urbanismo moderno.

Estos datos histórico-culturales, en mi caso particular de haber sido inscrito como el alumno número seis millones seis mil seiscientos sesenta y siete (6306667) y a todos los universitarios en general, nos dan los argumentos suficientes para manifestar nuestro orgullo de pertenecer a esta gran institución educativa-cultural que es la Universidad Nacional Autónoma de México.