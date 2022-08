JUGANDO CON EL IDIOMA. . . COMO TERAPIA

¡Dos semanas! Imperativo y categórico sentenció el médico especialista, al revisar las placas que horas antes había ordenado se me tomaran en Traumatología; agregando: "tiene usted, licenciado, una fisura en el fémur derecho que, si bien no es grave, puede avanzar y complicarnos la situación, de no atenderse oportunamente. Usted no puede caminar ni debe intentarlo, porque se lastima más y puede caerse; ese dolor que siente en sus piernas y cadera, consecuencia de una caída, precisamente no desaparecerá si no atiende mi recomendación. Usted necesita dos semanas de reposo, reposo absoluto, estar en casa, acostado o sentado, pero nada de caminar. Sólo podrá ir de la recámara al baño y de la recámara al comedor. Lo veo después de las dos semanas para revisar y saber cómo va su caso. Comprendo que dos semanas encerrado y sin poder caminar, puede producirle ansiedad, "stress". ¡Relájese, licenciado. Escuche música, instrumental, para descansar; vea películas mexicanas de la época de oro, lea. . ." o escriba, agrego yo.

Y eso hago. Aquí estoy, en tarea terapéutica, asistido de manera excelente por Lupita, mi linda esosa, con mi precario estado de salud, con serias limitaciones para desplazarme de un lugar a otro, con fuertes dolores en cintura y cadera al dar el paso; abordando un tema que le hace bien a la mente y al espíritu, actividad que es un antídoto para la ansiedad y la presión: jugar con las figuras literarias de nuestro idioma. Siempre es bueno esto.

1.- Anagrama es un término que deriva del latín anagramma, y éste del griego aná que significa vuelta o cambio y grammá letra o escritura. Es una palabra que resulta de trasponer o cambiar de lugar las letras de una palabra para formar otra u otras, sin que sea necesario que haya relación gramatical o semántica entre las palabras formadas. Ejemplos:

De Argelia, alegría, alergia, galería, regalía, legaría;

De Oscar, arcos, orcas, corsa, caros, sacro, coras, rosca, rasco;

De Castro, costra, castor, costar, trocas, cortas;

De Omar, amor, ramo, Roma, orma, armo, mora;

De Atlas, altas, latas, salta, talas;

De tacos, tocas, casto, costa, actos;

De caso, cosa, asco, saco, caos;

Estos ejemplos pueden usarse para comprender el sentido y el significado del anagrama. Nuestro idioma es versátil y rico en sustantivos y adjetivos; su flexibilidad permite la construcción de una o varias palabras como resultado de la transposición de las letras de un vocablo. Usted, amable lector, puede agregar otros a los que aquí estamos manejando.

La riqueza de la lengua española propicia que el anagrama pueda emplearse en acertijos, juego de palabras y formación de seudónimos. Intelectuales, escritores, artistas, deportistas y hasta políticos se valen del anagrama para formar el seudónimo con el que se les conoce y con el que han pasado a la historia. Se atribuye a Licofrón de Calcis, poeta griego, siglo III a. de C., la invención de esta figura literaria. Históricamente, es conocida la anécdota en la que el escritor, ensayista y teórico del surrealismo francés André Bretón, criticó a Salvador Dalí con un anagrama de su nombre: Ávida Dollars.

Tuve a mi cargo, durante más de treinta años, el Taller de Lectura y Redacción a nivel de preparatoria, en el Instituto "18 de Marzo" en el que aplicamos ejercicios para construir anagramas; esta figura es útil y puede dar lugar a pasatiempos, y entretenimientos en reuniones familiares y escolares, al mismo tiempo que agudiza el pensamiento y fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar el dominio del idioma. Practicarlo es saludable y provechoso. Intente usted hacerlo, seleccionando un número de palabras y luego transformarlas en otras, respetando las letras que la componen, modificando sólo el orden de las mismas.

2., El empleo de palabras o frases con más de un significado, produce otra figura literaria que también vale la pena conocer: es la Anfibología. Consiste en darle a un vocablo dos o más interpretaciones. Se le conoce también como "disemia" si sólo tiene dos significados ó "polisemia" si son varias las acepciones. La Anfibología puede dar lugar a errores y serios problemas de interpretación. Su uso sofistifica la expresión, es decir la priva de su naturalidad al falsificarla o alterarla. La característica de esta figura es la ambigüedad. Algunos ejemplos:

- "La mujer de Gerardo alumbró a su hijo". ¿Qué significa? ¿Que dio a luz a su hijo o que lo iluminó?

-"Mi cuñado Eduardo fue al pueblo de su hermano Javier en su automóvil". (En el automóvil de quién, ¿en el de Eduardo o en el de Javier?). Igual sucede en la siguiente expresión:

"Se venden rebozos para damas de La Laguna" ¿Quién es de La Laguna? ¿Los rebozos o las damas?

"Mañana voy a ver al burro de Melchor" Cómo es, ¿Melchor tiene un burro, o se le quiere ofender comparándolo con el asno?

Se dice que la Anfibología es un recurso humorístico, porque el doble sentido de la frase propicia la producción de chistes. Algunos opinan que la figura que mencionamos es lo que se llama popularmente doble sentido de los términos y vocablos.

3.- La frase o expresión que se lee tanto de derecha a izquierda, como de izquierda a derecha, expresando lo mismo al ser leído de la forma común o tradicional que al revés, es otra figura literaria que se llama palíndrome, palíndromo, palíndroma o palindroma, sin acento. De acuerdo a su etimología deriva del griego palein y dromein que significan "volver hacia atrás"

Cualquier cambio que sufra la estructura de la oración, elimina el palíndromo. En "Anita lava la tina y Anita lava una tina", no hay palíndrome

Se llama Bifronte, cuando el palíndrome puede leerse en ambos sentidos, pero con significados diferentes. Ejemplo: "seda de los ayeres; seré ya soledades". Los palíndromos más populares por conocidos en nuestro idioma son:

Onis es asesino

No dí mi decoro, cedí mi don

Amada dama

Anita lava la tina

Dábale arroz a la zorra el abad

Ella te dará detalle.

En el año 2010, tuve la fortuna de asistir al Teatro Nazas a la presentación del libro "Efímero lloré mi fe" de la autoría de Gilberto Prado Galán, escritor lagunero que ha recibido muchos premios, reconocimientos y aplausos, quien reunió en su Libro nada más ¡26162 palíndromos! Recomiendo su lectura.