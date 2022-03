Pandemia por COVID-19 trae universidades 'patito'

Uno de los desafíos que ha traído la digitalización, tras la pandemia por COVID-19, es la proliferación de institutos que ofrecen cursar carreras profesionales en línea, incluso a bajo costo, pero muchas carecen de reconocimiento oficial y, al término de los estudios, el alumno no recibe su título ni puede tramitar su cédula profesional.

Indalecio Medina Hernández, presidente de la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna (Cieslag), reconoció que existe una gran oferta de instituciones que no cuentan con un registro de validez oficial avalado por instancias federales y estatales, por lo que advirtió que cada interesado debe tomar esto en consideración.

"Cuando egresa uno, no tiene un título; le pueden dar un pergamino, un documento que dice que es egresado de la institución, pero al no tener registro de validez oficial, no tiene registro ante la Dirección General de Profesiones, por lo tanto, el hecho de que haya estudiado es una inversión que no tiene reconocimiento oficial", explicó.

El también rector de la Universidad Politécnica en la Región Lagunera refirió que, en la actualidad, la oferta es muy variada, con el aumento en el uso de la tecnología, e incluso fuera del país se ofertan este tipo de servicios educativos.

"Lo importante es que, quien lo pueda realizar en línea, porque así se le facilita, que tome en consideración que es importante que la institución tenga ese registro, para que así tenga la certeza de los estudios cursados, y que pueda ejercer con un título y cédula profesional", dijo.