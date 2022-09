Palabras tienen la palabra

Una canción muy mexicana

Un septiembre mexicano sin el grito de "¡viva México!" pues simplemente no es septiembre, ¿verdad? En la escuela de mis hijos, este quince de septiembre, hicieron la ceremonia completa de "dar el grito", en una ceremonia muy bonita en la que participaron los alumnos y maestros del colegio. ¡Qué padre!

La directora tomaba el micrófono y daba instrucciones precisas con voz fuerte. Decía: "todos ustedes van a responder ¡viva! y preparen sus matracas para que las hagan sonar al final".

Así dijo la maestra, con el pequeño detalle de que ninguno de nosotros contaba con una matraca… pero qué padre hubiera sido si sí. El detalle mayor es que eligieron interpretar una canción muy "mexicana" para tan mexicano evento… y se arrancaron tocando, con mariachi y todo, el Cielito Lindo.

¡Claro! Hay muchas canciones de México que nos hacen sentir el orgullo patriótico, ¡pero ninguna como el Cielito Lindo! "Ay, ay, ay, ay… canta y no llores…" Yo no lloré, pero si sonreí un poco al escuchar esta canción, porque me hizo recordar que Cielito Lindo no es una canción mexicana.

Así es. Ya alguna vez se lo comenté aquí, querido lector: todo indica que esa bella canción, que prácticamente es nuestro segundo himno nacional, no es de México. Se le atribuye, eso sí, a don Quirino Mendoza -un humilde compositor de Tulyehualco, en la Ciudad de México- el haber compuesto esta canción, pero hay evidencia suficiente que nos indica que la canción, al menos en su letra, se origina en España.

Mi amigo Arturo Ortega Morán en uno de sus libros dice que esa parte del inicio de la canción: "De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando… un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando…" bien puede ser una referencia a la Sierra Morena ubicada al sur de España, que muchas crónicas de épocas antiguas relatan que era un refugio de ladrones y contrabandistas.

Así es que, al parecer, a algún andaluz enamorado se le ocurrió hacer la metáfora de la Sierra Morena con el rostro de su amada, y los ojitos negros pues eran como los ladrones que salen a los caminos a robar corazones.

Pues con origen en México o España, el Cielito Lindo es ya la canción que más nos representa… "porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Anabel García: ¿Por qué cuando alguien fallece se dice que se "petateó"?

LE RESPONDO: Se dice que, durante la Revolución Mexicana, cuando alguien se moría, no había dinero para enterrarlo dentro de un ataúd. Entonces se enterraba envuelto en un petate, que es una estera o un tapete hecho de palma. De ahí salió el dicho de "se petateó".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La independencia del pensamiento es la más orgullosa aristocracia.