Padre e hijo desaparecidos en Parras cumplen trece años sin localizarse

A través de un comunicado, familiares de dos personas desaparecidas manifestaron que al día de hoy se cumplen 13 años desde que ocurrieron los hechos en Parras de la Fuente, no obstante, no se tiene información al respecto por parte de las autoridades en Coahuila

De acuerdo a los familiares, han pasado trece años desde que autoridades en colusión con un grupo criminal, desaparecieron a Antonio Verástegui González y a su hijo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo.

“Nuestra demanda de encontrar a Toño y Toñín se mantiene a pesar del tiempo y de los obstáculos a los que nos hemos enfrentado. Nuestro mensaje permanente es para ellos, para decirles que les seguimos buscando y que no les olvidamos. La exigencia al Estado, aunque se hace a un Estado que se ha mostrado como criminal y omiso, la mantenemos para no olvidar y no dejar de señalar que son responsables”, destacaron.

Por último agradecieron a todas las personas que a lo largo de estos trece años los han acompañado en su búsqueda.

“Les abrazamos esperanzados que un día reciban el mensaje que Toño y Toñín están de regreso a casa”, finalizaron.