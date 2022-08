Paco de María y el éxito de su Big Band

Paco de María inició en la música gracias a dos personas: su abuelo y su padre. El primero, allá por los años setenta, ochenta, le dio clases a cantantes como José José, Emmanuel, Mijares y Lupita D’Alessio e influenció en Paco, mientras que su papá le inculcó el gusto por las grandes bandas y cantantes nacionales e internacionales como Frank Sinatra, Tony Bennett, Pedro Infante, Jorge Negrete yJ avier Solís.

Ahora, con todo ese antecedente que lo acompaña desde niño y la dedicación y entrega para dedicarse a la música, Paco de María recién presenta su quinto material discográfico “Personal” y está preparándose con la orquesta que lo acompaña para su próximo concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en Ciudad de México.

¿Dónde empieza a tomar forma este proyecto de vida en la música?

Yo a los 18 años decido venirme a la Ciudad de México, ya con algunos estudios de música y empiezo a tocar puertas. Tardé aproximadamente seis años en poder sacar mi primer disco. Afortunadamente tuve la oportunidad de conocer al maestro Eduardo Magallanes que es un productor que trabajó toda la carrera con Juan Gabriel, mucho con Alejandro Fernández y con José José. Con él arranqué mi proyecto en el 2006 grabando algunos demos y ya después ahí en el 2007 me firmó Universal para mi primer disco y a partir de ahí pues a picar piedra de poco a poco, haciendo desde lugares a donde iban veinte, treinta personas y ahorita afortunadamente cantando en teatros llenos con miles de personas y poco a poco ir abriendo este género musical que es muy poco usual en nuestro país.

Ahorita ya estoy presentando mi quinto disco y todas mis producciones y la mayor parte de mis conciertos son con orquesta, algunos más grandes que otra, pero esa es más que nada la propuesta, regresar a un género musical que viene de otra época, pero actualizado, con un sonido moderno y con el propósito de dirigírselo a las nuevas generaciones para que conozcan música alternativa a la que estamos acostumbrados a escuchar en la radio.

¿Es muy diferente este último disco al primero que hiciste?

Sí he notado una evolución. Ya pasaron 14 años y de cada uno aprendo mucho, cada vez conozco más mi voz. Cada vez me siento más cómodo, tanto en el estudio de grabación como en el escenario. Sí siento que soy otro del primer concierto a los conciertos que ahora hago, de mi primera grabación a la de ahorita. Me siento mucho más seguro, me conozco mucho más y también involucro más mi esencia en el sonido de mis grabaciones. Mi primer disco no lo produje yo y a partir del segundo ya empecé a meter mano en la producción y ahorita ya soy coproductor de mis discos, después del primero.

Para mí siempre ha sido muy importante mostrar mi esencia y que sean parte de mis ideas y mi creatividad y que no vengan de la mente de alguien más.

¿Además de cantar, te gustaría dedicarte solo a la producción de la música?

Me gustaría .Porque sí estoy empezando a hacer eso. Sí me gustaría usar mi experiencia como productor de mis propios discos y ayudar a otros artistas y crear conceptos, sobre todo en esta parte porque mi proyecto es cien por ciento un concepto de bandas. No es un disco que escuches sólo una canción o un éxito, es un disco que escuchas de la primera canción a la última porque son puros éxitos y todos son grabados con orquestas grandes.

Sí es algo de que no me dedicaría exclusivamente a la producción, pero sí a la par.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu música?

Fíjate que lo que está padre de mi proyecto es que todas las canciones, algunas son de la época del bolero mexicano y otras son inéditas. Tengo canciones de la época de los grandes baladistas mexicanos y latinos como Juan Gabriel, José José, Roberto Carlos, el Puma; canciones del gran repertorio norteamericano que cantaron Frank Sinatra y Tony Bennet. Ahorita canciones de lo que estoy lanzando en mi nuevo disco son canciones de la década de los setenta, ochenta y noventa, de agrupaciones o solistas de Rock, como Radiohead, Depeche Mode, Aerosmith, Madonna, inclusive.

Sí tengo un repertorio muy amplio, inclusive he grabado algunos temas que fueron originalmente hechos como parte de la música ranchera mexicana, el mariachi. Tengo un repertorio muy amplio y toco todo tipo de sonidos y géneros musicales, que en mi opinión han quedado un poco olvidados y creo que vale mucho la pena que regresen, revivirlos y para que las nuevas generaciones la conozcan con otro sonido y con una forma de cantar moderna.

¿Es difícil de cantar cuando tienes una cantidad considerable de músicos detrás de ti?

Los ensayos creo que son lo más complicado, pero ya me acostumbré. Desde el 2011 trabajo con la misma orquesta, los mismos músicos. Que tenemos formatos más pequeños, vamos a lugares chiquitos, pero por ejemplo ahora que vamos a hacer la presentación de este disco en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en Ciudad de México, pues sí vamos con toda la orquesta.

Ya me acostumbré. Para mí es de lo más normal y de lo más cómodo trabajar con todos los músicos, inclusive estar en el escenario cantando para mí, me da mucha más energía sentir a toda la banda, todas las trompetas y los trombones, que tienen mucha energía, porque luego la gente piensa que por ser orquesta suena a los gustos de sus abuelos y te vas a quedar dormido en el concierto. De verdad suena fuertísimo, es algo que tiene mucha energía. Y me doy cuenta que la mayor parte de la gente que no me ha visto anteriormente se sorprende porque suena muy prendido en vivo. Estás viendo todos los instrumentos tocando fuerte, porque aparte los metales tienen un sonido natural fuerte, entonces creo que sorprende mucho a la gente cuando va a los conciertos.

¿Te gustaría tocar en el Teatro Isauro Martínez?

Me encantaría. Yo no pongo límites hacia donde podía ir, desde un lugar pequeño, hasta uno grande.

Tu disco Personal, ¿es muy personal?

Sí, totalmente. Son temas inéditos y otras canciones que las conocí durante mi niñez por medio de mis papás, ya sea por mi papá que le gustaba mucho las canciones de la época del bolero, o de mi mamá que le gustaba mucho los grandes baladistas.

Estos son temas que ya conocí en la adolescencia cuando tuve la oportunidad de irme de mi casa y con mis amigos descubrí ya el mundo de manera independiente, de manera personal. Me divertí muchísimo haciendo esta producción.

¿Te gustaría mudarte de CDMX para seguir dando a conocer tu música?

No, creo que mi base está aquí en la CDMX, yo ya tengo todo mi equipo, toda mi orquesta, que ya hemos hecho una familia y probablemente sí pueda ir y venir y esto, pero me siento muy bien con lo que hemos creado. Aquí es muy buen punto para recorrer otras ciudades de la República.

Además de tu próximo concierto, ¿en qué estás trabajando?

Todavía estoy terminando la segunda parte de este proyecto, porque dividimos en dos partes el disco de Personal. Ahorita ya tenemos algunos conciertos agendados en Pachuca, Tijuana, Guadalajara y Toluca y vamos por otras fechas.