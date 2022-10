Pablo Montero se niega pagarle al mariachi en restaurante de Torreón

Una vez más Pablo Montero se encuentra en el ‘ojo del huracán’ luego de que se diera a conocer que el cantante presuntamente no quiso pagarle a unos mariachis que contrató para cantar algunas canciones en Torreón.

A través de redes sociales, la presunta cuenta de los mariachis compartió un video en donde se veía al cantante lagunero negándose a pagar el servicio que contrató durante su estadía en un restaurante de la ciudad.

Sin embargo, lo controversial no terminaría ahí, ya que en los clips también se logra escuchar como Pablo le pedía una “cooperación” a las otras mesas para poder pagar el servicio.

“Todos se tienen que cooperar para pagar a los músicos, si no quieren pagarles, el chef y yo nos aventamos un tiro con el que no quiera. Yo canté en buen plan. Ya estoy emputado, Todos van a pagar por mis huevos, ¿cómo ven?, si no aquí van a llover putazos, nos aventamos un tiro, pero de los buenos, yo no voy a cantarle gratis a nadie, a los muchachos le pagan, yo pongo mil y ustedes lo demás”, se escucha decir al cantante.

Posteriormente, los comensales llegaron a un acuerdo con Pablo y a pesar de que él había prometido poner una parte de la cooperación, en un inicio el cantante no soltó ni un peso, hasta que al último terminó pagando pero no todo el monto.

Al finalizar el video, se ve como los acompañantes de Montero comenzaron a abrazar a los policías, por lo que muchos dedujeron, por su actuar y su forma de hablar, que estaban ebrios.