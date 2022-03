Pablo Montero revela que ya habló con Vicente Fernández Jr. sobre las escenas de la bioserie

El cantante Pablo Montero, quien da vida a Vicente Fernández en la bioserie: El último rey, rompió el silencio y respondió a las recientes declaraciones que la familia Fernández dio en torno a esta producción.

En su encuentro con la prensa, el cantante habló sobre su relación con la familia Fernández y contó que ha estado hablando con Vicente Jr.: “He estado hablando con Vicente, y le he mandado las escenas y la canciones y él me dice ‘se me enchina la piel, que quieres que te diga, se me hace un nudo en la garganta. He hablado con él y me ha dicho cosas muy bonitas”.

Pablo Montero además aseguró que está dando lo mejor que tiene en esta producción, y ha mantenido su respeto a la familia Fernández: “Lo único que les puedo decir es que yo los quiero mucho y los respeto y que yo estoy cuidando hasta el último detalle”.

El originario de La Laguna respondió a las declaraciones de Doña Cuquita Abarca, quien aseguraba que a Vicente Fernández no le hubiera gustado que Pablo Montero lo interpretara en su bioserie:

“Yo le tengo un gran respeto y cariño (a Doña Cuquita) y que yo lo que estoy haciendo lo cuido con uñas y dientes como lo digo. Siempre lo vamos a dejar en alto, alguien a quien yo quiero y que es mi idolo, es amigo de mi padre de toda la vida y crecí viéndolo y conviviendo con él (Vicente Fernández)”.

Para finalizar con sus declaraciones, el cantante aseguró que con esta interpretación buscar rendirle homenaje al que es su más grande ídolo desde pequeño: “Yo lo unico que te puedo decir es que yo estoy cuidando cada escena, cada diálogo, cada capítulo con Juan para enaltecer y hacerle un homenaje para que todo se realice y dejarlo como un rey”