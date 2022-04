Pablo Mendizábal amenaza a Alfredo Adame

Nuevamente el actor Pablo Mendizábal se va en contra de la conductora y actriz Magaly Chávez, asegurando que ella tiene graves problemas con el alcohol y que en las fiestas es necesario cuidarla porque se le suben las copas muy fácilmente.

"Tú bebiste en demasía, te desnudaste, te subiste a mi cuarto y te bajé de mi cama, tengo testigos pero no voy a mencionar... no digas que eras la niña bien, no digas que nunca has bebido, pero siempre estuviste rodeada de lo que se llama gente machina y te cuidábamos", declaró Mendizábal en una entrevista para el programa "Venga la Alegría".

A pesar de que Magaly ya negó cualquier relación con el hijo de Lilia Aragón, después de que salieran a la luz unas capturas de pantalla entre ella y el actor donde se demostraba lo contrario; éste señala enérgicamente que es ella quien anda esparciendo el rumor.

"Ahora te me estás yendo encima inventando que yo soy tu amante, maestra yo sí estoy casado y a diferencia de tu novio, yo sí tengo una familia que me quiere, que me ama y que me adora".

También le mandó un mensaje a Alfredo Adame, diciéndole que no se meta con él, porque eso no se quedaría en sólo palabras y que no abuse de que es una persona de la tercera edad, como el propio conductor ya ha señalado, porque no puede darle un golpe.

"Soy un monstruo de 1.92 metros y 142 kilos, y tú eres un viejito que su peor enemigo son las sillas, te tiras como panda, ya estuvo", expresó Pablo Mendizábal.

Esta semana Mendizábal ya había hablado de Alfredo Adame con un grupo de reporteros, donde dijo: "yo lo que creo, ya se lo digo a Alfredo… Fuiste un actor muy importante, Alfredo, fuiste una persona que tenía un nombre en Televisa, no puede ser que ahora tu nombre sea sinónimo de burla, que tu nombre sea sinónimo de agresión, es mucha la gente que te odia y es mucha la gente que has atacado".