OV7 quiere superarse y sorprender a fanáticos en su gira

Con el reto de superar lo que han hecho en tres décadas y sorprender a sus fans, la agrupación mexicana OV7 inició el 1 de septiembre su gira 30 años en la que recorrerán varias ciudades de México y Estados Unidos.

"Nuestro reto siempre ha sido a lo largo de nuestras historia sorprendernos a nosotros mismos y superarnos a nosotros mismos", señaló en entrevista Lidia Ávila, una de las integrantes.

Este tour, que llega tras haberse suspendido debido a la pandemia y luego de una serie de desacuerdos entre los integrantes del grupo que pusieron en duda su realización, es una forma de reconfigurarse entre ellos y para su audiencia y ha fortalecido su relación que nació cuando eran apenas unos niños.

"Para mí ha sido maravilloso encontrarme después de estos dos años y medio de pandemia con mis compañeros porque me gusta mucho verlos más maduros, con otras prioridades como papás, como personas, como seres humanos. Ha sido un proceso bien rico, la verdad, no nada más en lo artístico sino también en lo humano", afirmó Óscar.

Los siete, Érika, Ari, Mariana, Lidia, Óscar, Kalimba y M'Balia, aseguran que este festejo significa "muchísimo" pues es una conexión con la gente y su historia musical.

"Hace 2 años y medio la pandemia nos paró en seco, pero haber podido retomar esta gira es un logro más, un capítulo más, venimos llenos de emoción, de sorpresas, y es el mejor espectáculo de OV7", apuntó Mariana.

Aunque han vivido tres rupturas profesionales que se han hecho públicas, hoy la agrupación considera que reaparecen más fuertes que nunca.

"Aunque sea una frase muy trillada, al final el amor siempre gana. Más bien, llegamos a un punto donde dijimos: bueno en qué cosas sí coincidimos y a partir de ello empezar a construir", insistió Mariana.

TECNOLOGÍA, OTRO RETO

Cuando OV7 se formó en 1989 la difusión de su música se daba a través de la televisión, la radio y los periódicos, lo que a 30 años de distancia se ha transformado, y hoy la tecnología y las redes sociales han representado un reto, pero también una oportunidad.

"No es un tema fácil, no es un tema sencillo. (...) Que nuevas generaciones conozcan tu música es un tema bastante complejo puesto que toda la digitalización llegó abrumadoramente a toda esta nueva generación por todos lados y entonces entrar ahí, tener un espacio ahí, no es tan sencillo como lo era antes", afirmó Ari Borovoy.

Algo en lo que coincide Kalimba, quien además ha encontrado un nuevo público en el teatro musical.

"Ha habido un cambio muy fuerte para las generaciones nuevas. (...) Nosotros fuimos la primera generación de la tecnología. Hoy las plataformas del internet, la apertura, el conocimiento mundial, es otra. Ya puedes (conocer) cualquier tema, lo que antes se consideraba tabú, como hablar de sexo, hoy lo puedes checar en internet a cualquier edad", consideró.

Aunque su música ha logrado llegar a nuevas generaciones gracias a la tecnología, a la conexión con sus letras y su baile, los integrantes de OV7 coinciden en que se han esforzado por dar el mejor espectáculo a los fans que los han seguido toda su carrera.

"Nosotros hacemos nuestra lucha con la mayor calidad posible, siempre bien entregados, siempre bien disciplinados, con mucho agradecimiento a esta gente que creció con nosotros esos 33 años. Si permea a otras generaciones (está) increíble", dijo Ari.

Asimismo, Érika Zaba resaltó el orgullo que significa formar parte de esta agrupación y que la identifiquen como "Érika de OV7".

Finalmente, la agrupación señaló que en un futuro les gustaría ser recordados como un grupo que marcó al género del pop.

"No nada más en México sino en Latinoamérica y (como) un grupo disciplinado, con mucho amor hacia el público y con mucho respeto al escenario, no sé, como un grupo muy profesional en todo", concluyó Lidia.