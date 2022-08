Otra presunta víctima acusa de violencia y acoso a Platanito

Después de que Sergio Verduzco fuera acusado de abuso sexual por parte de la conductora Gaby Ramírez, salió una chica más quien señala al mejor conocido como Platanito de ser prepotente y grosero.

La cantautora regiomontana Gabby Tamez, quien trabajó en el programa "Noches con Platanito" en Estrella TV, reveló que cuando trabajó con él fue víctima de acoso laboral por parte del cómico mexicano, quien fungió como la voz principal del programa por poco más de cuatro años.

"Cuando me presentan con Platanito el recibimiento fue 'mucho gusto, que no sé qué, soy Gabby y voy a estar apoyando el día de hoy' y me dice 'pues ¿sabes qué? A mí me gustan las caricias, los apapachos'", relató.

Tras los primeros indicios de acoso laboral, la joven marcó su distancia con el presentador de 50 años, provocando que este le hiciera la vida imposible y dejó en claro que la producción siempre le permitió a él "hacer y deshacer" con los colaboradores e invitados.

"Decía puras incoherencias, pero a él le encantaba estar ahí, o sea, picando. Llegué a un momento de pensar que todo lo que hacia el señor... era bueno", subrayó.