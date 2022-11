Otra historia de 'La Historia'

Aclaremos el pasado para entender el presente. Hace mucho que no escuchaba a Alfredo Jalife (24.5.1948) del que fui amiga hace años, así como de su inteligente ¿ex? esposa Ivonne Galván Duque. Sé que hoy es famoso, pero solo a veces caigo sobre alguna de sus muy largas pláticas. Me da gusto que sigamos teniendo ideas políticas similares. Lo menciono y lo saludo y espero que no se enoje si le señalo algunos errores que comete porque, como recordará, soy bastante mayor que él (20.12.1932) y hablo de lo que he vivido y estudiado pues no he dejado desde 1973 a la fecha de escribir públicamente. Lo hago en libros y en artículos en sitios internacionales como Youtube, Amazon, Facebook, Tik Tok, Telegram, Instagram y de vez en cuando en "tuit". Volviendo al tema inicial solo quiero señalar a Jalife que Vicente Fox (2.7.1942) presidente de México (2000 -2006) realmente electo no es como ha dicho Alfredo de origen canadiense o estadunidense. De hecho, su apellido es FUCHS originalmente y se convirtió en Fox, como era usual, por ejemplo en el caso de "William Fox", un ejecutivo de la industria cinematográfica que fundó la Fox Film Corporation en 1915.

La familia Fox originalmente portaba el nombre alemán de FUCHS. Como en el caso anterior Fuchs se convirtió en Fox, presidente de México. Antes no hubo en nuestro país presidente de extracción como la suya y por alguna razón, larga de explicar de momento se permitió la doble nacionalidad para el caso. Los que tuvimos padres de diferentes nacionalidades podemos gracias a eso tener la nacionalidad de ellos, nuestros padres o madres, y por supuesto la mexicana obviamente por lugar de nacimiento.

El hecho es que Fox de sangre mexicana solo tiene la española, de su madre, a la que por cierto tuvo el gusto de conocer como tía de una amiga mía ya que Fox es primo hermano de Catalina Noriega.

Sería muy útil para los mexicanos desconocedores de la HISTORIA como parece ser el caso de muchísimos opinadores de la red que escucharan el anterior citado video del pretendido desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México.

HISTORIA Y MÁS HISTORIA

Es absolutamente grotesco aferrarse a la ignorancia del pasado como lo hacen muchos "opinadores" que creen saberlo todo a través de su aparatejo y dudan de lo que muchos vivimos, presenciamos y experimentamos en carne y cerebro propios.

Vean si no: Esto me escribe un impecable amigo cibernético:

Manu: Qué triste que las nuevas generaciones ya no lean ni contrasten opiniones para normar criterios… el presidente volvió a machacar con los múltiples ejemplos de corrupción y tranzas desde el Salinato hasta los días de Peña Nieto. Y me replicó un compañero de trabajo:

-"Ayyyy otra de vaqueros del vgt de palacio".

-A lo que respondí ¡ahí está la historia! ¡Ahí están los datos, los libros! Los datos, por si no crees al presidente, hay N cantidad de libros que lo documentan….

- Aaah no, me respondió… ¡Está tan loco AMLO que hasta sus fans dicen que el presidente Zedillo mandó dinamitar una isla (la isla Bermeja) y desaparecer la línea de mar territorial para explotación de Pemex …! Mejor cambie de tema ….

Todo esto lo viví y lo escribí en el momento. Ser testigo de la Historia es lo que importa, no se trata nada más de opiniones por lo visto en líneas anteriores de un chavo bastante tonto. Muy bien que todos entren a las redes sociales, pero es muy fácil como vimos en este caso dejarse engañar como bobos y transmitir opiniones tan infantiles como las aquí repetidas.

Tarde que temprano debería haber un reglamento para los que escriban y opinen pues deberían estar obligados a tener una elemental experiencia y profesionalismo, sean las que sean sus opiniones.

APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DE LEYES

AMLO no quiere desaparecer al INE que le cuesta a México 20 millones al año. Quiere que economice. Y los del INE no quieren perder sus sueldazos - muchos lo llaman "el rico INEpto". El INE supuestamente cuida las elecciones, pero sobre todo AVALA a tipos que ganan más que el presidente y están fúricos porque no quieren dejar de recibir sus cuantiosos "salarios".

La percepción ordinaria bruta de cada uno de los once consejeros del INE es de 262 mil 634 pesos al mes. El presidente gana al mes un sueldo neto de 115 mil 739 pesos.

