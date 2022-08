¿Otra cancelación de Warner? Un protagonista de Superman & Louis renuncia a la serie

Por si los problemas que enfrenta Warner Bros con sus personajes de DC Comics en el cine no fueran suficientes, la polémica que enfrenta Ezra Miller y pone en peligro el estreno de The Flash, la cancelación de Batgirl para HBO Max, y las rumoradas cancelaciones de Titans y Doom Patrol, ahora, la serie de Superman & Louis, enfrenta un problema con uno de sus protagonistas.

La serie, perteneciente al canal The CW, se ha vuelto muy popular entre los fans de Superman, aunque se centra en la relación de Clark Kent y Louis Lane, sus hijos son parte importante de la historia.

Para su tercera temporada, la cual tiene planeado iniciar grabaciones en septiembre, tiene una gran ausencia, que tendría que ser reemplazada de inmediato. Se trata del actor Jordan Elsass, quien da vida a Jonathan Kent, hijo de Superman.

Según un reporte de Deadline, la ausencia del actor ocurre tras problemas personales, por lo que la cadena televisiva tendrá que buscar un actor que tome el papel, ya que la ausencia de este personaje sería muy notoria.

Hasta ahora, no existen mayores detalles sobre como resolverá esta situación el estudio.

Cabe mencionar que Superman & Louis, es de las únicas series que se han salvado de ser canceladas del canal The CW, porque proyectos de éxito como Legends of Tomorrow fue cancelada. Además, The Flash y Riverdale, anunciaron su última temporada para el 2023, mientras que producciones futuras, como la recién anunciada Gotham Knights, también corre peligro de ser cancelada.