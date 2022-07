One Direction cumple 12 años

El 23 de julio no pasa desapercibido en el calendario para los y las directioners, fans de la "boy band" británico-irlandesa One Direction.

Hace 12 años en un día como hoy, Louis Tomlinson de Doncaster, Zayn Malik de Bradford, Liam Payne de Wolverhampton, Harry Styles de Holmes Chapel, todos de Reino Unido y Niall Horan, de Mullingar, Irlanda, comenzaron a caminar en una sola dirección.

Los cinco jóvenes audicionaron en la categoría de solistas en el programa The X Factor, cuyo objetivo es encontrar nuevos cantantes; sin embargo, fueron expulsados y se tomó la decisión de juntarlos en una banda para no dejar ir su talento.

Desde ese momento, comenzaron a trascender en la industria musical, fueron nominados 175 veces, de las cuales ganaron 121 premios. En total hicieron cinco discos, EP's, una película llamada This Is Us y "merchandising" variada, incluyendo cuatro perfumes.

Si el 23 de julio es motivo de festejo, existe otra fecha que quedó marcada en el fandom pero por distintas causas. El 25 de marzo de 2015 se anunció la salida definitiva de Zayn Malik, quien externó que era porque "quería ser un chico normal de 22 años" y tener más privacidad.

Liam, Harry, Louis y Niall continuaron como cuarteto por un tiempo, naciendo su último disco Made in the A.M. para después anunciar un descanso indefinido, que les permitió hacer su carrera como solistas al resto del grupo.

Por ese motivo, aún hay fans que esperan una reunión de la que fue una de las bandas más importantes de la generación Z. En una encuesta realizada a diez directioners alrededor de la República Mexicana, del 11 al 13 de julio del presente año, Michelle de Ciudad de México, Carolina de Durango, Sandra del Estado de México, Ilse de Francisco I. Madero, Yulissa de Tabasco y Daniela, Elena, Luz, Fernanda y Danya de Torreón compartieron cómo sería esa esperada reunión.

El 50% de las entrevistadas externaron que dicha reunión sería en un concierto, "la última gira alrededor del mundo" la denominan. A Daniela le gustaría que este mismo incluyera un "meet and great" para tener la oportunidad de abrazarlos y platicar con ellos.

Sandra por su parte, se imagina algo más íntimo que un tour "ellos en una casa conviviendo y compartiéndolo en sus redes sociales". La respuesta de Fernanda no dista mucho de la de Sandra, esperando incluso que revelen situaciones desconocidas: "Cada uno sentado en un sillón en media luna, mientras cuentan cómo fue su vida después de la separación, contando anécdotas divertidas y a lo mejor sacando uno que otro secreto guardado".

Carolina tiene una visión similar, haciendo referencia a una escena de su documental estrenado en 2013, "platicando de sus anécdotas en la banda, cantando, los cinco riéndose mucho como en la fogata de This Is Us".

Con tantas emociones a flor de piel, Yulissa no descarta que haya "lágrimas, anécdotas, risas y música".

Mientras eso sucede, The X Factor anunció vía Twitter el día de ayer que subirá contenido de cómo se formó la banda, nunca antes visto.

Una dirección se convierte en cinco

La desintegración de la banda representó un cambió en la industria y sobre todo en sus millones de fans, para algunas de ellas fueron momentos difíciles; sin embargo, se mostraron muy comprensivas ante tal situación, Michelle redactó que realmente se desconocen las razones, lo que ellos vivían y cómo se sentían, "si eso les ayudo para que estuvieran bien mentalmente creo que fue lo mejor, aunque siempre me dolerá no haber ido a un concierto 5/5".

"Al principio fue algo que me hizo sentir triste porque quería verlos juntos mucho tiempo y poder ir a un concierto, pero entendí que lo necesitaban y siempre he querido que sean felices" opinó Yulissa.

El dolor fue inevitable, pero al parecer, una buena decisión, Sandra dijo "fue muy doloroso porque muchos cerramos una gran etapa de nuestras vidas, pero así tenía que ser para el bien de todos. Todo acaba en algún punto".

Para Ilse fue una de las mejores decisiones, "en las entrevistas pude notar cuánta presión tenían como banda". Daniela y Carolina lo asimilaron igual, "me encanta que hayan puesto su bienestar y salud mental sobre todo" dijo la primera, "triste pero necesaria para ellos y su salud mental" concluyó la oriunda de Durango.

"Fue en un año que había dejado de escucharlos y la verdad en su momento no me dolió, pero cuando volví a reproducir su música fue un golpe de nostalgia, pues crecí con ellos y han sido una escapatoria que me ha ayudado a sobrellevar momentos muy difíciles para mí", compartió Fernanda.

Para las laguneras Luz y Danya fue complejo, "me rompió el corazón, desde que Zayn salió nada volvió a ser como antes" dijo Luz, mientras que para Danya fue una mala idea, "tenían mucho potencial juntos, también separados, pero antes juntos hacían un gran equipo y tenían mucho apoyo de muchos fans, y siento que eso deprimió a muchos y aun así seguimos con la esperanza de que algún día vuelvan".

Elena concluyó mencionando que la ausencia de ellos juntos se siente en la escena musical, pero los prefiere libres, haciendo lo que les gusta.

Más allá del fanatismo

El fanatismo se ha convertido en el fiel acompañante en la vida de todo aquel que gusta de la música de algún artista, y más allá de disfrutar sus melodías reconoce el impacto en su vida personal. En el caso de las diez directioners encuestadas, explicaron cómo One Direction aportó en distintos ámbitos a lo largo de su historia.

La contribución más mencionada implica el ámbito social, ya que cinco fans confesaron que tener este gusto musical las ayudó para ampliar su círculo social con nuevas amistades, Michelle compartió lo siguiente "creo que lo mejor que aportaron fue el haber podido hacer amistad con tantas personas tan lindas e increíbles".

Otras palabras que predominaron fue "felicidad" y "amor", en palabras de Luz "le dio un sentido divertido y hasta romántico a mi vida", por su parte Elena dijo "No creí que se podía sentir un amor tan grande por una banda".

Este impacto, es más profundo de lo que a simple vista se puede deducir, no es hasta que conoces la historia de cada fan cuando comprendes la influencia de un ídolo. "Cambiaron mi vida definitivamente, su música me ayudó en una etapa complicada de mi vida, saber de ellos, todo eso me ha convertido en alguien distinta a la que era, nueve años que se volvieron el viaje más increíble y extraordinario, sigo siendo una chica que se emociona como la primera vez, alguien que sabe lo mucho que una banda puede aportar, mis One Direction son lo más bonito que me pasó en la vida, le dieron sentido al amor más puro y real que vive dentro de mí, todos los días desde el 2013 fueron mucho mejor y son mejor porque están ellos" declaró Yulissa.

Además, influyeron positivamente en la autoestima de Elena y Fernanda, esta última manifestó que "me ayudo a definirme como persona y más que nada a no tomar tan a pecho los comentarios de bullying que solían hacerme, así como también el poder aceptar un poco mi cuerpo y ayudarme con mi autoestima, One Direction fue mi ayuda psicológica incluso cuando no sabía que era la ayuda psicológica".

Estos cuatro británicos y un irlandés tenían la capacidad de mejorar el estado de animo de sus oyentes, "cuando estaba triste podía relajarme escuchando sus canciones" señaló Danya.

La aportación no se limita a las relaciones interpersonales y a la identidad de cada fan, también les ayudaron en lo laboral, "Ser una mejor persona e incluso en mi vida laboral, ellos me hicieron saber hacia qué dirección debo de ir" escribió Daniela.