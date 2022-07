Olivia Collins revela que intentó quitarse la vida tras sufrir violencia doméstica

La actriz Olivia Collins sorprendió tras hacer fuertes declaraciones, pues la famosa reveló que intentó quitarse la vida debido a la violencia doméstica de la que eran víctima ella y sus hijas, de parte de su exesposo Silvio García.

En un reciente encuentro que tuvo con medios de comunicación, la actriz habló sobre la dura situación que vivió.

"He sido una mujer... una guerrera. He vivido muchas cosas, he aprendido de ello, yo creo que también lo que te pasa en la vida es porque tienes la fortaleza para superarlo. Entonces, lo tomo como un aprendizaje. Y ese aprendizaje me ha ayudado a ser la mujer que soy ahora, y la mujer que yo les he enseñado a mis hijas también que sean", dijo.

"Nadie, nadie te puede quitar tu autoestima. Nadie te puede decir; no hagas esto. Nadie te puede violentar", añadió la actriz de El Bienamado.

Collins fue cuestionada sobre si había intentado alguna vez quitarse la vida, ante lo que confesó que:

"Si se llega al tema. Yo traté de hacerlo, pero tenía un ángel que se llama Cata, y si no hubiera sido por esa mujer, no sé qué habría pasado en mi vida".

