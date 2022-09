¿Okay? Okay: Ansel Elgort y Shailene Woodley se reencuentran en Italia

Las redes sociales presenciaron un momento nostálgico, cuando "las estrellas se alinearon" para que Ansel Elgort compartiera en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en Italia, pero lo que se robó la atención, es que tuvo una cena con una vieja amiga, la actriz Shailene Woodley.

Como si fuera 2014, los que fueran ex coprotagonistas de la película Bajo La Misma Estrella (The Fault In Our Stars), demostraron que a pesar de los años que han pasado, siguien siendo unidos.

"Es el momento de la temporada para amar", se puede leer en la fotografía compartida por el actor de Amor Sin Barreras.

En la imagen, los actores, que también compartieron créditos como los hermanos Prior en la saga Divergente, aparecen abrazados y muy sonrientes.

Mientras que en otra instantánea, aparece Shailene, de 30 años, con una copa de champaña, seguramente la foto fue tomada por Ansel, de 28 años.

Por otro lado, en otra publicación, Elgort aparece cargando en el aire a Shailene, los comentarios haciendo referencia a Hazel y Gus, no se hicieron esperar.

Algunos de los comentarios de fans, fueron de emoción, pues fue como un sueño volver a ver juntos a la pareja que enamoró al mundo con su romance adolescente.