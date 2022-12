'Ojalá mamá estuviera aquí', Billie Lourd recuerda a Carrie Fisher a 6 años de su muerte

En su cuenta de Instagram, la actriz Billie ourd recordó a su madre, la leyenda del cine Carrie Fisher, a seis años de su muerte.

Carrie, recordada por dar vida a la Princesa Leia en la saga de Star Wars, falleció el 27 de diciembre de 2016, a los 60 años, por lo que Lourd la recordó con un emotivo mensaje.

"Han pasado 6 años desde que murió mi mamá (se siente como 2, pero también como 705 al mismo tiempo)", dijo en una publicación de una fotografía de su infancia junto a su madre.

"A diferencia de la mayoría de los otros años desde que murió, este año, estas últimas dos semanas han sido algunas de las más felices de mi vida", agregó.

"Dar a luz a mi hija y ver a mi hijo, conocerla han sido dos de los momentos más mágicos que he vivido. Pero con la magia de la vida suele venir la realidad del duelo", continuó Lourd.

"Mi mamá no está aquí para conocer a ninguno de ellos y no está aquí para experimentar nada de la magia. A veces, los momentos mágicos también pueden ser los más difíciles. Eso es lo que pasa con el dolor. Desearía que mi mamá estuviera aquí, pero no lo está".

Concluye señalando que "todo lo que puedo hacer es aferrarme a la magia con más fuerza, abrazar a mis hijos un poco más fuerte. Contarles una historia sobre ella. Compartir sus cosas favoritas con ellos. Decirles cuanto los hubiera amado", concluyó.

Fue en 2016 cuando Carrie Fisher murió, un 27 de diciembre, y solamente un día después, murió su abuela Debbie Reynolds, por un derrame cerebral.

Lourd es fruto de la relación entre Carrie Fisher y el agente de talentos Bryan Lourd.

Inicó su carrera en el cine junto a su madre, en Star Wars: Episodio VII: The Force Awakens. Ha desarrollado una carrera en televisión gracias a la serie de antologia American Horror Story, en donde ha estado en las temporadas: Cult, Apocalypse, 1984, Double Feature y New York City.