Ofrecerán curso para el curtido de pieles

Consciente de la cantidad de pieles que se desperdician en la región, el ingeniero Adrián de la Rosa Godoy impartirá un curso de actualización en curtidos de pieles, el cual tendrá temática artesanal y ecológica. Este curso tendrá lugar a partir del 13 de agosto en las instalaciones del Centro de Educación Continúa del Cetaos, en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) de Torreón.

De acuerdo a lo declarado por De la Rosa Godoy, en La Laguna se desperdician diariamente hasta dos mil pieles de reses, por lo que existe un nicho de mercado que no se ha aprovechado en su totalidad.

"Es un curso, no a pizarrón, es un curso 99 por ciento práctico y uno por ciento teórico. Ya tengo mucha experiencia y sé que la gente no quiere estar en el pizarrón, ya quiere su piel. Ok, aquí tienes tu piel, trabájala".

El remojo de la piel y su descarga componen los pasos básicos. De la Rosa asegura que se trata de un curso serio, pero muy sencillo. Los asistentes podrán aprender a trabajar pieles de reses, conejos, víbora de cascabel e incluso pescado. Todas estas prácticas se realizan con un interés meramente artesanal, incluso, el sello que el tallerista emplea es dotar a las pieles con grabados propios de la región, como la imitación de petroglifos.

Entre las artesanías que pueden confeccionarse a partir del curtido de pieles destaca el tambor, cubiertas para vasos y botellas, carteras, bolsos, fundas y todo aquello que permita la creatividad emergente en los alumnos del taller. Incluso, durante la época más difícil de la pandemia, De la Rosa se dedicó a fabricar cubrebocas de piel.

Los requisitos para obtener el diploma de este curso (con cupo limitado de 20 personas) radica en asistir, mínimo, al 85 por ciento de las clases, aprobar la evaluación final, cumplir con 100 horas de servicio social y pagar la totalidad del costo del curso, cuyo precio y horarios pueden consultarse en el teléfono 871 173 0754".

"Esto va a dirigido a pescadores, a cazadores, a excursionistas, a boyscouts, a ganaderos, a agricultores".