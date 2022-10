Odiseo Bichir aprende en La Laguna a decir el 'ande no'

Pese a que conoce bien La Dama de Negro, a la fecha, este ser de ultratumba sigue asustando a Odiseo Bichir, tan es así que lo ha llevado muchas veces a exclamar con miedo, "ande no", frase que aprendió en la Comarca Lagunera.

"Pa' sustos no ganamos con La Dama de Negro, es más, en distintas ocasiones me ha llevado a decir, 'ande no', expresión que aprendí de mocoso en La Laguna. Esta obra nos ha estremecido a lo largo de bastante tiempo.

"Ahora, pese a que uno sale a escena a darlo todo, resulta que al final el mayor aplauso se lo lleva un fantasma, eso nos decía el maestro Germán Robles, iniciador de esta puesta en escena; en aras de espantarme, La Dama ha tomado vuelo, ha repercutido y ha derivado en consecuencias hacia mi vida personal, por ejemplo, a veces he querido tomarme vacaciones y ella no me deja, de inmediato me está llamando", comentó.

(FOTO: ESPECIAL)

Odiseo charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de la visita que hará este 8 de noviembre con La Dama de Negro, que abrirá telones en el Teatro Nazas. A él, le emociona volver a un sitio en donde pasó por momentos que atesora.

"Siempre guardo en mi mente y mi corazón una ocasión que mis primas me llevaron a una fuente de sodas, no recuerdo si era la Plaza de Armas o la Alameda, y cuando estábamos ahí sonaba en la radio el tema Corazón gitano de Lupita D'Alessio".

Odiseo compartió que debido a que sus padres, Alejandro Bichir y Maricruz Nájera, siempre estaban trabajando por todos lados, él no sabe bien si nació o no en la Comarca Lagunera.

"Mi papá es de Lerdo. Él y mi mamá comúnmente andaban del tingo al tango dedicándose al teatro, me traían por todos lados, así que cada uno tiene un recuerdo distinto sobre dónde nací realmente; mi acta de nacimiento está hecha en Durango; siempre me he considerado oriundo de toda la región de la Comarca Lagunera.

"Creo que por tanto viaje, a mis papás se les facilitó registrarme en Durango, lo que ha derivado una serie de problemas de trámites porque he tenido que dar mi santo y seña a diversas autoridades. El haber nacido en estas circunstancias ha sido difícil, es como si hubiera nacido en el mar", detalló.

Tras hablar de su relación con estas tierras, Bichir dijo que llegará al Nazas acompañado de Ernesto D'Alessio.

"Es un deleite trabajar con Ernesto, quien además de actuar, canta. Viene de una familia muy talentosa y me da gusto que podamos ir juntos a Torreón".Odiseo informó que La Dama de Negro, "Se ha vuelto una obra clásica en México que aparte de entretener, se ha encargado de inquietar los pensamientos más perturbadores y terroríficos de la gente", expuso. El histrión dijo que cada función de La Dama de Negro tiene reservadas varias sorpresas espeluznantes.

"Cada función es única. Ya veremos qué pasa ahora que estemos allá con ustedes".