Obstaculizan justicia en caso de Ley Olimpia aplicado a hombre en Saltillo

Luego de que en meses pasados se diera a conocer que se busca aplicar la Ley Olimpia a un caso donde un hombre que se encuentra en medio de un divorcio en Saltillo, la abogada defensora Brenda Zavala informó que aunque ha habido avances, las autoridades han obstaculizado la justicia.

Fue en el mes de marzo que se dio a conocer lo anterior, luego de que el afectado fuera amenazado por su esposa para difundir material fotográfico y así pierda la guardia y custodia de sus hijas menores.

De acuerdo a la abogada, el martes pasado tuvieron una reunión con el fiscal ministerial, Jorge Rodríguez, quien se comprometió a trabajar de la mano con el objetivo de impulsar a más hombres a denunciar la violencia.

No obstante, el Ministerio Publicó ha obstruido que se den avances en la carpeta.

“Nos respondieron que nosotros debemos de presentar las fotografías que la esposa de la víctima de nombre Yessica tiene en su poder, a pesar de que el mismo fiscal ministerial le giró un oficio al delegado para que no se dieran obstáculos en esa investigación”, dijo.

Por otro lado, aunque se presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos (CDHEC), se les respondió que eran incompetentes en el caso.

“Lo anterior a pesar de que el Juez Tercero Familiar es Servidor Público, y que ellos no pueden hacer nada tampoco con la agente del ministerio público hasta que no se acrediten al menos tres meses de retraso, por lo que no se brindó el apoyo por ellos”, dijo.