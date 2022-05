Nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras: Kate Moss sobre Johnny Depp en juicio

Fue hace unas semanas atrás cuando Amber Heard sorprendió a todos al recordar un altercado que Johnny Depp tuvo con su hermana, en ese momento, la actriz dio pie a que Kate Moss interviniera en el juicio luego de recordar un rumor que apuntaba que supuestamente el actor había empujado a la modelo por las escaleras.

Tras esto, este miércoles Kate testificó ante el jurado y desde una breve videollamada en Inglaterra, la cual duró alrededor de 5 minutos, confesó que Johnny nunca la había empujado de las escaleras como Amber lo recordó:

(FOTO: ARCHIVO)

-

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía mucho dolor”, comenzó la modelo.

Luego, Moss comentó que Johnny regresó corriendo para ayudarla y darle los primeros auxilios: “Me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”.

(FOTO: ARCHIVO)

Para finalizar con su testimonio, la supermodelo aseguró que Johnny nunca la empujó ni mucho menos la golpeó: “Nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”, sentenció.