'Nunca es tarde': Mont Pantoja asiste a fiesta de Kenia Os y se disculpa con ella tras polémica

El día de ayer sorprendió a los fans de Kenia Os la presencia de Mont Pantoja en la fiesta de lanzamiento del nuevo álbum de La Kenini, K-23, la cual estuvo llena de celebridades de la música y las redes sociales como Gera MX, Paty Cantú y Yeri Mua. Sin embargo, fue Mont quien llamó la atención.

Hay que recordar que la relación entre Kenia y el apellido Pantoja no es muy buena, tras los problemas suscitados entre el también cantante, la influencer Kim Loaiza y la propia Kenini. Luego de que Kenia, decidió lanzar su carrera musical e influencer por separado al contrato que tenía con ellos en "Jukilop". Pero esa es otra historia.

Fue a mediados del 2021 cuando estalló otra polémica en la que Juan de Dios Pantoja defendió a su esposa Kimberly Loaziza y su familia tras recibir críticas de parte del creador de contenido Zorrito Youtubero.

Según recuerda Random, Mont y Kenia se vieron involucradas en la situación, puesto que Juan expuso supuestas conversaciones con su prima Mont Pantoja, en donde la estrella de redes sociales habría afirmado que Kenia Os era quien presuntamente manipulaba la situación, para que Zorrito Youtubero hablara mal de Kim y JD.

Todo parece indicar que la situación ha quedado en el olvido, puesto que Mont Pantoja apareció en la fiesta de lanzamiento del segundo álbum de estudio de Kenia, llamado K-23, bajo la compañía Sony Music.

Como parte de la promoción, Kenia realizó un live-stream, en donde habló de la experiencia de grabar el disco, así como de invitar a sus fans a que siguieran en TikTok los detalles de la fiesta, así como el documental y presentaciones en vivo que se transmitirían por esa misma plataforma.

Aunque uno de los temas que más llamó la atención de la fiesta, además del éxito alcanzado por Kenia, fue la presencia de Mont, a quien se le vio muy sonriente con Yeri Mua, y otras personalidades.

ESPECIAL/ INSTAGRAM

Al parecer, ella ya había adelantado su presencia, puesto que, aunque sin dar nombres, escribió en su cuenta de Instagram una historia en la que hacía una disculpa pública:

"Hace un tiempo me vi involucrada en una polémica en redes sociales de la cual ya jamás nunca hablé, pero hoy les quiero platicar que ese problema se solucionó... es de sabios admitir cuando nos equivocamos y nunca es tarde para pedir disculpas, he crecido mucho como persona, ahora estoy enfocada en mí, en mi trabajo, no me interesa tener problemas con nadie, mis disculpas fueron directas con esa persona, no lo había hecho público, pero hoy día lo hago. Más al rato entenderán el por qué, yo solo quiero estar en paz y tranquilidad en mi vida, mis mejores energías para todos".

ESPECIAL/ INSTAGRAM

Además de todo esto dicho por Mont, algunos fans han señalado en redes sociales que ambas famosas ya comenzaron a seguirse en Instagram.