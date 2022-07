Nuevas series de Vix+ exploran 'los grises' de sus personajes

Para dejar de lado las narrativas totalizadoras sin matices intermedios en donde los buenos son buenos y los malos son malos, series como La mujer del diablo y María Félix, la Doña, exploran "los grises" de la complejidad humana en sus personajes.

"Ciertas personas juraban que el melodrama iba a morir con la llegada del 'streaming', pero se han dado cuenta de que el melodrama no es perecedero, Shakespeare era melodrama, series como esta ratifican el hecho de que la gente quiere seguir apostando por este género con otra visión y menos velos", dijo Leonardo Padrón, escritor de La mujer del diablo en su paso por la alfombra roja de la presentación de la serie.

El proyecto del escritor venezolano, junto con la serie María Félix, la Doña, producida por Carmen Armendariz, son las primeras series originales impulsadas por la plataforma por streaming Vix+ enfocada especialmente en la creación de contenido en español.

"Vamos a tener un producto con una personalidad propia y con el ADN de los hispanos", aseguró el productor de La mujer del diablo, Patricio Wills sobre la plataforma de TelevisaUnivisión, en un evento en el que se llevó a cabo la presentación de ambas series.

El acto mantuvo dos foros con charlas de los actores protagonistas de las historias que inauguran los contenidos propios de la plataforma simultáneamente el 21 de julio.

LA MUJER DEL DIABLO

Protagonizada por José Ron y Carolina Miranda La mujer del diablo, sigue la vida de "Natalia Vallejo", una maestra cuyo sueño se ve truncado por "Cristo Beltrán", un criminal que aparenta ser el benefactor del pueblo en el que habita y que se obsesionará con "Natalia".

"Es una serie que responde un poco al sometimiento que han tenido las mujeres históricamente en Latinoamérica, el personaje es sometido y abusado y vemos toda la lucha de ella y su entorno para resucitar de ese desmoronamiento, es poner la lupa en ese tema porque es imperativo en los tiempos que vivimos", respondió Padrón.

"Es una historia sui géneris, atípica llena de grises, creo ahí puede estar su atractivo", añadió el escritor.

EL SUEÑO DE LA DOÑA

En el foro de la miniserie que sigue los momentos claves de la vida de la estelar María Félix, estuvieron presentes las mujeres detrás del proyecto, la productora Carmen Armendáriz, las actrices Ximena Romo, Sandra Echeverría y Abril Vergara y su directora, Mafer Suárez.

"María Félix tenía una frase que decía: 'Una actriz no se le investiga, una actriz es sueño y si no es sueño no es nada', esto es esta serie, el sueño de María", dijo Ximena Romo, quien da vida la versión joven de la diva del Cine de Oro.

Asimismo, la directora recalcó que no se trataba de una bioserie pues hacer una biografía de la actriz sería "imposible", pero que sí retrataba los momentos claves de su vida.

"Los hechos conocidos se verán, con quién se casó, cómo se llama su hijo, cuando ganó un Ariel, pero lo que nos interesaba era mostrar cómo María Félix se convirtió en María Félix", dijo Suárez.

La plataforma ViX, lanzada en marzo pasado, es el primer servicio mundial a gran escala de "streaming" creado específicamente para el mundo hispanohablante.

En su primer año podrán disfrutar más de 70 series y películas Vix+ Original, lo que representa un promedio de por lo menos un estreno original por semana.