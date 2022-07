Nueva serie de Disney con sello lagunero gracias a 'Pato' Safa

El director y productor lagunero, Anwar "Pato" Safa sigue poniendo muy en alto el nombre de la Comarca Lagunera.

La nueva serie de Disney, Papás por encargo, está liderada por el nacido en Torreón, quien anunció en entrevista con El Siglo de Torreón que además de este proyecto, su productora, Terregal Films, hará una cinta en septiembre que tendrá locaciones en la región.

El citado proyecto de la casa de "Mickey Mouse" tiene participaciones especiales de los laguneros "Flippy" Nevárez, Cony Múzquiz y Arturo Michelle; por iniciativa del mismo Safa.

En la charla, Anwar comentó que se siente, "orgulloso y entusiasmado" de haber formado parte de un proyecto tan importante para Disney.

"Lo escribió mi pareja, Ana Sofía Clerici, quien también se encargó de El Jeremías. En una ocasión, me buscó la productora BTF Media para decirme que querían que me hiciera cargo de un proyecto para Disney, cuando me dicen cuál era, les dije que lo conocía perfectamente.

"Me dieron el cargo como director, con la misión de visualizarla. El casting ya estaba armado para actores que crecieron con Disney.

FOTO: El Siglo de Torreón

Lamentablemente, uno de los actores que formarían parte del elenco, Sebastián Athié falleció antes de comenzar el rodaje, por lo que tuvimos que incluir a Lalo Brito en su lugar, él es muy talentoso".

Papás por encargo, según contó el lagunero, aborda la historia de "California". La pequeña recibe en su cumpleaños una camioneta de parte de su mamá, a quien no ha visto desde hace años y entonces, sus papás adoptivos, "Miguel" (Jorge Blanco), "Morgan" (Michael Ronda) y "Diego" (Brito) la llevarán a través de un peculiar viaje a que se reencuentre con ella.

"Es un 'road trip' por todo el país, por partes icónicas como los caminos a Mazatlán. Lo realizamos en plena pandemia y nadie nos contagiamos de COVID-19 por las estrictas medidas sanitarias que se implementaron".

En la serie, que actualmente se encuentra en Disney+, la música es vital y por supuesto eso es algo que de igual manera supervisó Safa.

FOTO: El Siglo de Torreón

"Es casi una historia musical porque en su desarrollo vemos que 'Miguel', 'Morgan' y 'Diego' tienen una banda de covers, sin embargo, dejan este sueño para cuidar a 'California'; aunque ahí vamos a ver si realmente lo dejan o no".

Sobre la inclusión de actores laguneros en Papás por encargo, el director mencionó que pudo sumarlos debido a que algunas escenas se rodaron en Durango, lo que facilitó que ellos se trasladaran de la Comarca a la "Tierra de los alacranes" sin problema.

"El capítulo 7 se realizó en Uraján de Luna, Durango. La producción me iba a llevar extras locales, pero yo quería a actores reales, así que me tomé la libertad de llamarles a Arturo, Cony, 'Flippy', a mi hermana y mi sobrina; ellos hicieron casting y afortunadamente se quedaron, algo que me dio mucho gusto", detalló Anwar y añadió que Papás por encargo es actualmente una de las series más vistas de la plataforma.

Por otro lado, "Pato" mencionó que ya prepara también un proyecto para Netflix que, adelantó, seguramente dará de qué hablar.

"Es una serie muy arriesgada, de un humor muy ácido. Será un reto muy grande, que si nos sale bien será muy gratificante porque busca hacerle justicia a la gente con capacidades distintas".Como se recordará, hace unos meses, el cantante, Alemán, grabó en Torreón bajo la dirección de "Pato" el video del tema So High, cuya fecha de estreno será a finales de agosto.

"Me dio mucho gusto que lográramos hacer ese audiovisual en mi tierra. Mucha gente nos ayudó para que este proyecto saliera adelante. Con Alemán, de igual manera realizamos en el Barrio Chino de la Ciudad de México el clip del tema Mi sangre derramada sobre el hip hop".

FOTO: El Siglo de Torreón

Realizarán película en Torreón y Parras

Anwar Safa reveló en la entrevista con este diario que en septiembre se rodará una película en Torreón y Parras.

"Estamos muy entusiasmados de anunciar que mi productora, Terregal Films, hará la película, Pérdida total. El rodaje comienza en septiembre. Se filmará el 90 por ciento entre Torreón y Parras".

Safa informó que será la cuarta película del director, Enrique Begné (Dos abrazos, Compadres), quien ha destacado por su trayectoria.

El cineasta informó que el rodaje generará una gran derrama económica en La Laguna, además de que generará bastantes empleos.

"Me llena de orgullo poder lograr rodajes en mi Comarca Lagunera", dijo el productor y enseguida dio a conocer que algunos de los actores ya confirmados que vendrán a la región son Leonardo Ortizgris, Héctor Kotsifakis, Jorge A. Jiménez, entre muchos otros.