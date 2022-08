Nueva novela de Carlos Reyes Ávila muestra narrativa entre el humor y lo urbano

El escritor lagunero Carlos Reyes Ávila ha tenido un año lleno de trabajo gracias a su obra literaria. Tras haber ganado el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Mérida 2021 y el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano 2022, el escritor ha publicado la novela Fábrica de mejicanitos, gracias al sello editorial Nitro/Press y la coedición de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Cabe señalar que este proyecto fue finalista del Certamen Literario Internacional Sor Juana Inés de la Cruz 2017. El libro ya estaba listo para ser publicado desde hace dos años, pero debido a contratiempos surgidos por la pandemia, esto apenas pudo ser posible.

El proyecto de esta novela tiene raíz en una obra de teatro que el autor realizó hace algunos años junto a Alam Sarmiento. La puesta en escena tuvo gran éxito y en esencia es la historia de la novela: dos protagonistas que deciden robarse una hielera de burritos al salir de un centro nocturno, acción que desencadenará toda una narrativa llena de humor dentro del espacio urbano.

“Después de terminar la temporada (de la obra de teatro), yo tenía todavía la intención de que esto se publicara, pero se me hacía complicado publicarlo como teatro. Entonces, lo que hice fue que tomé la esencia, el arranque de la novela, que es sobre estos dos individuos que se roban una hielera de burritos, y a partir de ahí, empecé a escribir la novela. Es decir, no es la misma historia, pero sí parte del mismo hecho. El argumento de arranque es el mismo. Lo que pasa es que, en la obra de teatro, no se ve qué sucede después de que se roban la hielera y acá en la novela sí está todo eso”.

La novela, a través de la palabra, permite abordar el presente, pasado y futuro a través de personajes que no salieron en la obra de teatro. En total, podría decirse que el proyecto de la novela cuenta con un añejamiento de casi diez años.

“El mismo título, La fábrica de mejicanitos, te está diciendo que la novela va a hablar de una cuestión muy urbana, muy mexicana, con historias de los mexicanos, se habla de los personajes, de cómo son las bodas en las colonias populares. Lo mío siempre ha sido el humor”.

La fábrica de mejicanitos, nueva novela del lagunero Carlos Reyes Ávila, tendrá su presentación oficial el próximo 1 de septiembre, a partir de las 20:30 horas en La Juanita Coffeeshop de Ciudad de México. El autor será acompañado por Juanito Podrido, Adrián Román y Mauricio Bares (editor y director de Nitro/Press).

El autor se presentará próximamente en la Feria Internacional del Libro Coahuila y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.