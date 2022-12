Delphine es una escritora que ha pasado del éxito apabullante que la puso bajo todos los focos al vértigo íntimo de la página en blanco. Y es entonces cuando se cruza en su camino L., una mujer sofisticada y seductora, que trabaja como escritora en la sombra redactando memorias de famosos.

Comparten gustos e intiman. L. insiste a su nueva amiga en que debe abandonar el proyecto novelesco sobre la telerrealidad que tiene entre manos y volver a utilizar su propia vida como material literario. Y mientras Delphine recibe unas amenazantes cartas anónimas que la acusan de haberse aprovechado de las historias de su familia para triunfar como escritora, L., con sus crecientes intromisiones, se va adueñando de su vida hasta bordear la vampirización.

Dividida en tres partes encabezadas por citas de Misery y La mitad oscura de Stephen King, Basada en hechos reales es a un tiempo un poderoso thriller psicológico y una sagaz reflexión sobre el papel del escritor en el siglo XXI. Una obra prodigiosa que se mueve entre la realidad y la ficción, entre lo vivido y lo imaginado; un deslumbrante juego de espejos que propone una vuelta de tuerca a un gran tema literario -el doble- y mantiene en vilo al lector hasta la última página.

Sobre el autor

Delphine de Vigan (Boulogne-Billancourt, 1966) vive en París. En Anagrama ha publicado, desde 2012: Días sin hambre: "Maneja la materia autobiográfica con una contención que remite a Marguerite Duras" (Marta Sanz); No y yo: "Maestría y ternura... Una novela atípica" (Juanjo M. Jambrina, Jot Down); Las horas subterráneas: "Sensible, inquietante y un poco triste. Triste y soberbia" (François Busnel, L'Express); Nada se opone a la noche, que la consagró internacionalmente, ha vendido en Francia más de ochocientos mil ejemplares, ha sido publicada por una veintena de editoriales extranjeras y ha recibido el Premio de Novela Fnac, el Premio de Novela de las Televisiones Francesas, el Premio Renaudot de los Institutos de Francia, el Gran Premio de la Heroína Madame Figaro y el Gran Premio de las Lectoras de Elle: "Este magnífico testimonio la confirma como una escritora contemporánea de referencia. Imprescindible" (Sònia Hernández, La Vanguardia); "Con sobriedad y precisión, sin sentimentalismo (pero no sin sentimiento), Delphine de Vigan firma una inteligente, magnífica e implacable novela" (Elvira Navarro); Basada en hechos reales, galardonada con el Premio Renaudot y el Goncourt de los Estudiantes, y llevada al cine por Roman Polanski: "Hace alarde de maestría expresiva para disolver los límites de lo que es verdad y lo que es mentira... Apasiona" (Robert Saladrigas, La Vanguardia); Las lealtades: "Perturbadora" (Javier Aparicio Maydeu, El País); "Cuestiona a una sociedad que mira hacia otro lado, ante las violencias soterradas" (Lourdes Ventura, El Mundo); y Las gratitudes: "Pequeño prodigio con el que la autora francesa reflexiona sobre la vejez, la soledad y la importancia de las palabras" (David Morán, ABC).