Nuestro Recomendado para leer

¿Cómo pensar el sexo en el siglo XXI? Este libro plantea una mirada feminista cuestionadora, retadora y que invita a re?exionar.

¿Cómo pensar el sexo en el siglo XXI? Este libro plantea en diversos ensayos un modo de abordarlo desde una mirada feminista, a la luz de acontecimientos y debates que han llegado a la opinión pública. Reflexiona la autora sobre el consentimiento después del #MeToo, las agresiones sexuales y los mitos en torno de las falsas denuncias por violación; sobre la pornografía y los adolescentes; sobre la misoginia y los hombres que se sienten rechazados en el terreno sexual; sobre cómo influyen en las posibilidades de sufrir violencia sexual la raza, la clase y la religión…

Amia Srinivasan entiende el sexo como fenómeno político, debate las fronteras entre la libertad y la pornografía, conecta la violación con la injusticia social y racial, la sexualidad con el poder, y plantea qué hay que hacer para cambiar actitudes, prejuicios y clichés que perpetúan la violencia contra las mujeres y otras lacras.

Una propuesta combativa, valiente y ambiciosa, que no elude la polémica. Un libro capaz de adentrarse en las complejidades y ambivalencias de la sexualidad con una mirada analítica de gran inteligencia que nos propone una ética del deseo.

«Una prosa como cortada a láser y una inteligencia deslumbrante» (Lisa Taddeo).

«Una autora extraordinaria y sin parangón: nadie escanea un argumento, un deseo, una contradicción, un mecanismo de defensa como ella… Una vigorizante revivificación de un linaje crucial de la escritura feminista» (Jia Tolentino).

«Srinivasan demuestra cómo una filósofa feminista puede emancipar nuestros conceptos éticos básicos del dominio del patriarcado, el capitalismo y el racismo de Estado; una obra notable y muy prometedora» (Judith Butler).

Sobre la autora

Amia Srinivasan, nacida en Baréin en 1984 y criada en Londres, Nueva York, Singapur y Taiwán, es profesora de Teoría Política y Social, Teoría Feminista y Epistemología en el All Souls College de Oxford, y profesora visitante en el University College de Londres, Yale, NYU y UCLA. Ha escrito sobre temas como el sexo, la muerte, el suicidio, la angustia, la educación y los animales, y sus textos han aparecido en medios como The London Review of Books, The New Yorker, The New York Review of Books, The New York Times, The Times Literary Supplement, Harper's, The Nation y TANK.