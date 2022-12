En este libro, el autor explora los eventos recientes ocurridos en su natal Cuba. Específicamente, narra su experiencia durante las protestas organizadas por el Movimiento de San Isidro, que reunió a más de doscientos artistas, intelectuales y activistas cubanos.

La protesta ocurrió en 2020 a raíz de la detención del rapero Denis Solís. Los intrusos es una crónica detallada del movimiento pacífico que sacudió durante varios días a la isla y del que hizo parte el autor. Además de su propia vivencia, la acción se intercala con perfiles de algunos de los protagonistas de los eventos.

Revolución, dictadura, totalitarismo: un relato que narra la deriva histórica de la Revolución Cubana y su régimen a partir de ejes que escapan del relato de la Guerra Fría y que se centra en las condiciones concretas de la realidad cubana y el contexto latinoamericano.

Un minucioso ejercicio de observación acerca de un movimiento que cambió para siempre el mapa político de Cuba al tiempo que una reflexión sobre el rol del periodismo, la escritura y el arte.

Sobre el autor

Carlos Manuel Álvarez nació en Matanzas, Cuba en 1989. Estudió Periodismo en la Universidad de La Habana. En 2016 fundó la revista cubana independiente El Estornudo, y sus textos y columnas de opinión son publicadas regularmente en El País, The New York Times y The Washington Post, aunque también ha colaborado en medios como BBC World, Vice, Internazionale, Altaïr, entre otros .

En 2013 obtuvo el Premio Calendario en Cuba por su libro de relatos La tarde de los sucesos definitivos. En 2017 fue seleccionado por el Hay Festival para la lista de Bogotá 39, que reúne a los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años, y publicó su primera colección de crónicas periodísticas, La tribu. Retratos de Cuba (Sexto Piso).

En 2021 recibió el Premio Don Quijote de Periodismo (parte de los premios Rey de España) y fue seleccionado por la revista Granta entre Los Mejores Narradores Jóvenes en Español. Ha publicado las novelas Los caídos (2018) y Falsa guerra (2021).