David Byrne es sin duda uno de los músicos más talentosos e innovadores de los últimos tiempos. Además de ser el líder y motor de los legendarios Talking Heads, ha grabado música conjuntamente con gente como Brian Eno, Celia Cruz, Fatboy Slim, Arcade Fire y varios más.

Cómo funciona la música, su más reciente libro, conduce a sus miles de fans tras bambalinas para poder conocer de primera mano cómo funciona la mente creativa musical de David Byrne.

El autor explica cómo la música está condicionada por el lugar y tiempo en el que se crea, y cómo la tecnología para grabarla cambió para siempre nuestra relación con la interpretación y escucha de la música.

Alternando en su papel de historiador, antropólogo y científico social musical, con la narración del viaje que lo llevó de ser un introvertido estudiante de arte a crear uno de los grupos más emblemáticos de los últimos tiempos, Byrne disecciona ese extraño temblor inmaterial llamado música, con una prosa tan amena como inteligente, que será disfrutada ampliamente por aquellos lectores interesados en conocer su relación íntima con la actividad a la que ha consagrado buena parte de su vida.

Sobre el autor

Conocido por ser la fuerza creativa detrás de los Talking Heads, y más tarde como el creador del prestigiado sello discográfico Luaka Bop, David Byrne también trabaja como fotógrafo, director cinematográfico, escritor y artista; ha publicado libros y expuesto arte visual durante más de una década.

Entre los más recientes proyectos de Byrne se encuentran: "Playing the Building", una instalación interactiva de sonido exhibida en el Battery Maritime Building de Nueva York, así como en la Roundhouse en Londres; Everything That Happens Will Happen Today, la primera colaboración de Byrne con su coautor Brian Eno desde la que hicieran en 1981, My Life in the Bush of Ghosts; una serie de armazones para sujetar bicicletas instalados en la ciudad de Nueva York en colaboración con el New York City Department of Transportation; y Diarios de bicicleta (publicado en español por Sexto Piso), una crónica de sus viajes en bicicleta.

Here Lies Love, su musical en colaboración con Fatboy Slim sobre la vida de Imelda Marcos, fue montado en el Public Theater de Nueva York durante la primavera de 2013.