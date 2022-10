Una contundente y argumentada denuncia de lo que no funciona en nuestra sociedad y un útil manual de resistencia.

Lo admitió nada menos que el mismísimo Warren Buffett a preguntas de un periodista del New York Times: "Es evidente que hay una guerra de clases, pero es mi clase, la clase rica, quien la encabeza, y estamos venciendo." Este libro analiza esa guerra sigilosa que libra el neoliberalismo, y que enfrenta a poderosos contra pobres, a élites contra ciudadanos, a gobernantes contra súbditos. Es una guerra que se lucha en ámbitos muy diversos, desde la economía y la ideología hasta el lenguaje: por ejemplo, si quieres acometer una privatización o serios recortes llámalo "reforma"; por ejemplo, estigmatiza conceptos como "lucha de clases"…

Una guerra en la que fundaciones con intereses muy concretos financian a universidades y centros de investigación para que dejen bien claro que el único régimen económico viable es el capitalismo. Para ello hay que tachar a cualquier oposición a las políticas neoliberales de comunista, y acusarla de atentar contra las libertades individuales.

Marco d'Eramo nos propone una contundente y argumentada denuncia de lo que no funciona en nuestra sociedad y un útil manual de resistencia ante las manipulaciones y abusos del poder económico.

"Explica el mundo contemporáneo dominado por el neoliberalismo y muestra las aporías y contradicciones de esa ideología que reduce a mercancía todas las relaciones humanas y sociales" (Alessandro Portelli, MicroMega). "Dado que ha estallado la guerra entre los pobres, el anticuerpo esencial es leer. Y el libro que hay que leer es Dominio" (Antonella Cilento, La Repubblica).

"Un texto importante e iluminador" (Minima & Moralia).

Sobre el autor

Marco d'Eramo estudió Física y Sociología, aunque ha desarrollado su trabajo en el periodismo como corresponsal de Paese Sera o La Repubblica, siendo además fundador de Il manifesto y colaborador de publicaciones como The New Left Review. Ha escrito agudos ensayos sobre la sociedad moderna: entre otros, L'immaginazione senza potere: mito e realtà del '68, Il maiale e il grattacielo. Chicago: una storia del nostro futuro, Lo sciamano in elicottero: per una storia del presente y, publicado en Anagrama, El selfie del mundo. Una investigación sobre la edad del turismo.