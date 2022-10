La fascinante historia de Plautilla Bricci, la primera arquitecta moderna, en la Roma del siglo XVII.

Un día de 1624 un padre lleva a su hija a la playa de Santa Severa a ver los restos de una criatura quimérica, una ballena varada. El padre, Giovanni Briccio, llamado el Briccio, atesora en su escritorio un diente de esa ballena, que después su hija, Plautilla, conservará toda su vida, junto con el recuerdo imborrable del animal que vio de niña en aquella playa.

Estamos en la Roma del esplendor barroco, la Roma de los papas, la Roma de Bernini y Pietro da Cortona, la Roma de las intrigas, el fanatismo, laviolencia, la pompa, el libertinaje y la peste. Giovanni es pintor, dramaturgo y músico. Plautilla es su segunda hija, menos agraciada que la primogénita, pero destinada a ser una mujer importante. Su padre la educará en el arte de la pintura y ella acabará convirtiéndose en arquitecta, en la primera arquitecta de la historia moderna.

Ahora, en su madurez, Plautilla evoca su vida: el decisivo encuentro con el abad Elpidio Benedetti, mecenas y amante, que llegará a ser secretario de Mazarino; la construcción de Il Vascello, la espléndida villa con forma de barco que se levanta en una de las colinas de Roma y cuya autoría no se le reconocerá en un principio.

Melania G. Mazzucco regresa por todo lo alto al género histórico y a la recreación de una figura real del mundo del arte, algo que ya hizo en su ambiciosa y excelsa La larga espera del ángel, sobre Tintoretto. Aquí reconstruye con minuciosidad y fastuosidad una época de esplendores y violencias, y relata la apasionante historia de una mujer adelantada a su tiempo, una pionera que rompió barreras y abrió caminos.

Melania G. Mazzucco (Roma, 1966) está considerada una de las mejores escritoras de su país. En Anagrama ha publicado Vita (Premio Strega): "Los que aplaudieron Gangs of New York o El Padrino disfrutarán en estas páginas de asuntos muy afines" (M.ª Ángeles Cabré, La Vanguardia); Ella, tan amada (Premio Napoli y Premio Vittorini): "La novelista italiana más interesante de nuestro tiempo. Una novela extraordinaria" (Nuria Martínez Deaño, La Razón);Un día perfecto: "Altamente recomendable" (J. A. Masoliver Ródenas, La Vanguardia); "La novela es tan negra como verosímil, y entra a saco, desnudándolos, en casi todos los mitos y tabúes de Berluscolandia" (Miguel Mora, El País); La larga espera del ángel: "Una excepcional combinación de fuerza y levedad, de ironía y emoción" (Santos Domínguez, Encuentros de Lecturas);Limbo (Premio Elsa Morante): "Con libros como este Mazzucco nos recuerda por qué la novela es también un instrumento de conocimiento humano que no ha podido ser superado" (Pablo Martínez Zarracina, El Correo Español).

Páginas: 640.Publica: Anagrama.