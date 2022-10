Nuestro Recomendado para leer

Orlando Malacara carece de aspiraciones en la vida, excepto por un hecho: desea que dos mujeres acepten vivir a su lado el resto de sus días. Y también le gustaría ser un asesino. El primer deseo parece imposible de cumplir porque ambas mujeres lo consideran un hombre destinado a la soledad, un ser que no ofrece seguridad en casi ningún aspecto.

En cuanto al asesinato, Malacara no odia a nadie en concreto, pero no tendría inconveniente en que la sociedad desapareciera. Mientras esto sucede, su mente atribulada, desordenada, no cesa de disparar en todas direcciones. Por si fuera poco, Malacara es un ser poco simpático, siempre dispuesto a despotricar contra seres tan antipáticos como él (no en vano desconfía de los médicos).

Ésta es una novela abierta en todos los sentidos. Cada capítulo abre una puerta al vacío: es una provocación y también una tumba. El lector sabrá como habitar esta casa de cuartos oscuros y, a veces, luminosos, podrá recorrer las obsesiones de Malacara sin ceñirse a un orden temporal ni esperar conclusiones de ninguna clase o intentará rescatar los fragmentos de una absurda biografía. Pese a la buena cantidad de juicios lapidarios que recorren esta obra, las lecciones morales están ausentes: lo que tenemos aquí es llanamente la historia de una locura.

En el largo camino que debe recorrer para encontrarse de nuevo con la soledad, Orlando Malacara intentará sin lograrlo construirse una vida. Su incomodidad no es sólo consecuencia de una conciencia fatalista sino de un hecho que es, a todas luces, perverso: vive en el Distrito Federal, ciudad de la guerra perpetua donde nadie es capaz de vivir o morir en paz. Una ciudad a la que Guillermo Fadanelli sigue sometiendo a un ácido e implacable escrutinio: «Un autor capaz de referir, al mismo tiempo, el vacío y la esporádica plenitud de la vida. Tal vez por eso posee una sabiduría moral insólita en nuestras letras» (Rafael Lemus, Confabulario).

Sobre el autor

Guillermo Fadanelli nació en Ciudad de México, en 1963. En 1989 fundó la revista Moho, que sigue dirigiendo. Entre otros empleos memorables tuvo el de vendedor de bienes raíces, arriero, vendedor de árboles navideños en una esquina de Nueva York; también atendió en el mostrador de una pastelería en Madrid. Es autor de relatos y novelas y ha colaborado en las más diversas publicaciones: desde fanzines hasta diarios de gran circulación.