Serafín es un niño de pueblo que tenazmente viaja a la ciudad de México para buscar y enfrentar a su padre; llevar a cabo esta prueba terrible implica también chocar con la realidad en su manifestación más cruda y descarnada.

Ignacio Solares equilibra eficazmente la realidad y la imaginación, lo extraño y lo cotidiano, lo simbólico y lo manifiesto.

Ha escrito una novela redonda y unitaria, que contiene los elementos exactos -pequeños monólogos, sueños, diálogo y descripciones de conducta- para que los lectores tengamos la impresión de penetrar en la vastísima complejidad de la mente y el alma del pequeño héroe.

Serafín está cargada de una atmósfera oscura, envolvente. Se lee de una sentada y al final nos quedamos con una intrincada red de misterios, referencias, relaciones y significados.

"Serafín vio el cuerpo de la tristeza aposentarse en su casa la noche en que papá se fue. Papá había bebido toda la tarde como lo hacía a últimas fechas y apenas cayó la noche se puso de pie con dificultad, tomó el jorongo de la alcayata que hacía las veces de percha y dijo me voy a la Ciudad de México a ver si allá me va mejor porque aquí ya no me puede ir peor", inicia el relato.

Sobre el autor

Ignacio Solares (Ciudad Juárez, Chihuahua,1945) es narrador, ensayista, dramaturgo, editor y periodista.

Su producción narrativa formada por cinco volúmenes de cuentos, publicados también en varias antologías, y 18 novelas, ha girado principalmente en torno a dos vertientes: la literatura fantástica y la novela histórica. Entre sus novelas destacan Anónimo, Nen, la inútil, Columbus, Madero, el otro, La noche de Ángeles, La invasión, El sitio, El gran elector, El Jefe Máximo, Un sueño de Bernardo Reyes y El juramento. Su interés por la trascendencia, la otredad y los fenómenos que rebasan lo aparente, lo llevaron a escribir la novela de no-ficción Delirium tremens, así como Cartas a una joven psicóloga y Cartas a un joven sin Dios, además de los libros de ensayo Imagen sobre Julio Cortázar y Presencia de lo invisible. Su narrativa de corte histórico apareció reunida en 2018 bajo el título de Novelas históricas.

Como reconocimiento a su trayectoria fue creado el Premio Chihuahuense de Narrativa Histórica Ignacio Solares. Su obra ha sido merecedora de premios como el Magda Donato, el Internacional Diana Novedades, el José Fuentes Mares, el Xavier Villaurrutia, el Mazatlán de Literatura y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Lingüística y Literatura. Es creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, italiano y ruso.