Cuando era una joven aspirante a escritora, Carmen Maria Machado conoció a una chica menuda, rubia, de clase alta, licenciada en Harvard, sofisticada y fascinante con la que inició su primera relación lésbica, después de varias experiencias sexuales con hombres. La chica poseía una idílica cabaña en Bloomington, Virginia: la casa de los sueños del título. Pero los sueños se convirtieron en pesadillas cuando la novia de Machado empezó a mostrarse celosa, controladora y paranoica, para luego acusarla de engañarla con todo el mundo y acabar agrediéndola verbal e incluso físicamente.

Este libro es el testimonio de una relación tóxica, que en este caso no tiene como agresor a un varón heterosexual de mentalidad patriarcal y machista, sino a una lesbiana. Y este es un primer elemento que da valor al texto: la denuncia de la violencia en la pareja dentro de la comunidad queer. Pero la calidad excepcional de la propuesta de Machado va más allá: en lugar de quedarse en un mero ejercicio de testimonio personal, utiliza la historia vivida -y sufrida- para explorar más a fondo el tema, jugando literariamente con él. Y lo hace mediante la manipulación de los géneros narrativos -la novela romántica, la erótica, la de iniciación, la de terror...-, lo cual le permite contar su historia y reflexionar a la vez sobre cómo contamos todos las nuestras.El resultado: una nueva muestra del talento inmenso y transgresor de Carmen Maria Machado, una de las voces femeninas más radicales y lúcidas del panorama literario contemporáneo, capaz de combinar la exploración formal con una transparencia absoluta en el relato de la experiencia vivida y la sexualidad. El libro es una pirueta literaria brillantísima y seductora, así como un testimonio de una sinceridad arrolladora sobre los abusos emocionales y físicos.

Sobre la autora

Carmen Maria Machado estudió en el prestigioso Writers' Workshop de la Universidad de Iowa. Es autora de cuentos y textos ensayísticos y críticos que han aparecido en publicaciones como The New Yorker, Granta, Guernica, Electric Literature, The Paris Review, AGNI, NPR, Gulf Coast, Los Angeles Review of Books y VICE. En Anagrama ha publicado Su cuerpo y otras fiestas, finalista del National Book Award y del International Dylan Thomas Prize, y En la casa de los sueños.