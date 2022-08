El primer caso de Rekke & Vargas.Excepcionales. Opuestos. Nada se les escapa. Tras el éxito de la serie Millennium, vuelve David Lagercrantz.

Verano de 2003. En Hässelby, a las afueras de Estocolmo, se halla el cuerpo sin vida de un árbitro de fútbol. Giuseppe Costa, padre de uno de los jugadores del último partido en el que ha participado, es arrestado por el crimen. El caso parece claro, pero Costa se niega a admitir el asesinato. Cuando no queden hilos de los que tirar, el Jefe de Homicidios decide recurrir al profesor Hans Rekke, experto mundial en técnicas de interrogatorio, quien intentará que confiese el crimen: si hay alguien que pueda doblegar a Costa, es él.

Sin embargo, nada sale como se esperaba, Costa es liberado y el caso se cierra sin resolver. Sólo Micaela Vargas, una joven policía recién incorporada al equipo, se niega a que la investigación caiga en el olvido. Cuando vuelvan a reencontrarse tiempo después en circunstancias dramáticas, Rekke, aristócrata y con conexiones con las altas esferas, y Micaela, hija de inmigrantes chilenos y conocedora de los bajos fondos de Estocolmo, decidirán retomar la investigación y resolver un caso que esconde mucho más de lo que nadie hubiera podido imaginar.

Vuelve David Lagercrantz, el continuador de la saga Millennium, uno de los autores de novela negra más importantes de la última década, con un thriller político de ramificaciones internacionales.

Hans Rekke, experto en perfiles criminales, aristócrata y con conexiones con las altas esferas, y Micaela Vargas, joven policía de raíces chilenas y conocedora de los bajos fondos de Estocolmo, unirán fuerzas en un caso sin igual.

Sobre el autor

DavidLagercrantz (Suecia, 1962) vive en Södermalm, Estocolmo, ciudad que es el corazón de la acción de Millennium. Es periodista hasta 1993 en Expressen, un diario nacional, donde estuvo a cargo de la fuente policiaca. Autor aclamado por la crítica, su trabajo abarca numerosas biografías, incluida la internacionalmente reconocida I am Zlatan Ibrahimovic, de la cual fue el gosth writer, y Fall of a Man in Wilsmlow, una novela sobre Alan Turing, el creador de las computadoras.