A Salvador Dalí le divertía comparar al Greco con un caracol. Tusquets se divierte en este libro comparando cosas que no viene a cuento comparar: obras de arte, calendarios, museos, lupanares, la Ley Seca, el libre albedrío, correcciones visuales, el globo terráqueo, escaleras históricas, clientes legendarios, toreros atemorizados, luces y colores misteriosos, alimentos en conserva, arte abstracto, vagones tolerantes, duchas inteligentes, deportes desafortunados, jardines imperecederos... Este es un libro escrito por un arquitecto (¿o por un diseñador? ¿O por un pintor y escritor dominguero?), pero no es un libro para arquitectos, sino para lectores que gusten de seguir un razonamiento original sobre temas manidos, cargados de lugares comunes y de visiones políticamente correctas. Por trascendente que sea el asunto, el autor no engola la voz; prefiere la ironía y el humor para exponer evidencias que, aunque son de sentido común, parecen insólitas y extravagantes. En resumen, un libro desbordante de talento, escrito desde una postura de radical independencia, y de lectura (y relectura) tan obligada como gozosa.

Sobre el autor

Oscar Tusquets Blanca (Barcelona, 1941) estudió Bellas Artes y Arquitectura y es arquitecto, diseñador, pintor y escritor. Por su trayectoria profesional ha re­cibido numerosos premios, entre ellos el Premio Na­cional de Diseño, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la insignia de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Tiene, además, dos premios Ciutat de Barcelona y varios FAD de Arquitectura y Deltas de Diseño. En 1994 se reveló como ensayista con Más que discutible y es autor de los libros Anna, Dalí y otros amigos, Réquiem por la escalera, Amables personajes y Pasando a limpio, así como de L'escalier, publicado en Francia y en el Reino Unido, y de Tiem­pos que fueron, unas memorias de infancia escritas a cuatro manos con su hermana Esther Tusquets. En Anagrama ha publicado Todo es comparable, Dios lo ve y Contra la desnudez.