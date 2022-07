¿Es posible alcanzar la popularidad sin haber hecho nada digno de mención? ¿Por qué los políticos se parecen cada vez más a los actores, y los actores desempeñan papeles políticos? ¿Se puede llegar a ser un cantante mundialmente conocido sin saber cantar ni tener ningún conocimiento de música? ¿Es posible que un publicitario sea considerado un genio creativo, y que el genio de un gran pintor sólo sea reconocido mediante una brillante estrategia publicitaria? Sí. Todo esto y mucho más es posible porque estamos viviendo en la sociedad del espectáculo, una sociedad del puro presente, convertida en una gran función de sesión continua, donde todo puede hacerse realidad; donde los ciudadanos, reducidos al papel de enorme audiencia ávida, exigen una producción incesante de "entretenimiento", disfrazado o no de actualidad. Las gigantescas dimensiones que ha alcanzado la sociedad de telespectadores han convertido a la Fama en un monstruo de mil cabezas dedicadas a colmar de diversión el tiempo vacío del público. Y a las puertas del siglo XXI, la justificación de la existencia parece encontrarse solamente en el intenso y cegador foco mediático. El antiguo dilema "ser o no ser" ha sido sustituido por el más moderno del "estar o no estar". ¿Es la fama el nuevo patrón oro con el que todo puede medirse? ¿Se han reducido nuestros ideales al deseo devorador de ser iluminados, aunque sólo fuese por un instante y en un puro simulacro, por los focos mediáticos? Ésa es la cuestión. Los autores de este ensayo despiadado e inteligente sobre uno de los más universales fenómenos de la contemporaneidad, escriben desde el vientre mismo de la ballena.

Mercedes Odina (Barcelona, 1959) ha sido corresponsal de TVE en los Estados Unidos, y también guionista y directora de excelentes programas de investigación periodística, como la serie Los años vividos (Premio Ondas Internacional, 1992). Gabriel Halevi (El Ferrol, 1944) es un conocido pintor que vive desde hace más de treinta años en los Estados Unidos y ha expuesto en Alemania, Estados Unidos y España. Sus obras forman parte de la colección permanente del MNAC-Reina Sofía. Nadie mejor que ellos, que ya escribieron a cuatro manos el interesante ensayo "América", S.A. (Planeta, 1997), para calibrar la extraordinaria dimensión que ha adquirido el paquete de "lo relevante", aquello susceptible de ser ofrecido a una audiencia en el mundo contemporáneo, y que lleva a pensar a los autores que nos estamos acercando al hundimiento del Titanic de la posteridad, al naufragio de la memoria colectiva en el océano igualitario de la trivialidad.

